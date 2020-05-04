Нулевая ничья против немецкого гранда при ужасном морозе. Тогда я впервые сходил на футбол

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - про "Шахтер", Лигу чемпионов и Львов.

Несмотря на любовь к футболу с раннего детства, впервые на стадион в качестве зрителя я попал лишь в 17-летнем возрасте в компании своего отца и его друзей. Хмельницкий - не самый футбольный город Украины и на матчи “родного” клуба, который никогда не блистал, я ходить отказывался. Зато, как только донецкий “Шахтер”, из-за сложной ситуации на востоке страны, “переместился” во Львов, поближе ко мне, сразу возникло желание посмотреть футбол вживую, а не просто через экран телевизора. Можно сказать, что я был счастливчиком, ведь папа позвал меня не на рядовой матч УПЛ или кубка, а сразу на плей-офф Лиги Чемпионов, когда в Украину пожаловал один из самых титулованных клубов мира - “Бавария”. Согласитесь, это большая удача вживую понаблюдать за такими мастерами как Нойер, Алонсо, Швайнштайгер, Левандовски, Гетце, Алаба.

Помимо радости и предвкушения - чувствовалось и некая тревога. Во-первых, очень не хотелось при первом же живом просмотре футбола увидеть избиение команды, которую будешь поддерживать. Шансы на провал были немаленькие. И дело не только в силе соперника, но и в отношениях “Шахтера” с немецкими клубами. За год до этого был позор в Леверкузене (четыре гола в ворота Пятова). А за пять дней до заветного матча Левандовски и компания покуражились в игре с “Гамбургом” (5:0). Оставалось надеяться, что они свой лимит голов на ближайшее время уже исчерпали (забегая наперед - именно так оно и вышло).

Игра проходила в середине февраля. Львов не очень дружелюбно встретил гостей из Мюнхена очень холодной погодой. На вечер передавали порядка минус 10, а значит подготовиться нужно было серьезно. Пить алкоголь ни возраст, ни стиль жизни не позволял, а потому приходилось делать ставку на другие средства защиты от холода. В ход пошли подштанники, две пары штанов, максимальное количество кофт и свитеров. Одним словом, стиль “пленного немца в 43-м”.

Но самый большой минус поездки - это дорога к стадиону. Он расположен не в центре города, а на самой его окраине, и доехать туда в день игры было не самой простой задачей. Вариант поездки в троллейбусе отпал сразу, ибо залезть туда было практически невозможно. Казалось, что на такси можно будет добраться быстрее, но в этот же момент слишком много людей отправилось на футбольную арену, а потому большую часть времени мы просто стояли в пробке.

Дальше не стало легче. Впереди предстояло пройтись еще километр до самого стадиона и это при таком-то холоде. Преодолев все испытания мы все же добрались до пункта назначения и достаточно спокойно прошли на наши места. Благо, выехали с запасом, а многие другие фанаты любят подходить к стадиону за пять минут до игры. Видно, у них такое хобби - толкаться в очередях.

Разминка игроков практически не вызвала эмоций, но было время сделать парочку памятных фото. Самое интересное началось с гимна Лиги Чемпионов. Это именно тот случай, когда “лучше один раз услышать вживую, чем сто раз через телевизор”.

Сама игра получилась не такой зрелищной, как хотелось бы. Первая половина прошла при существенном натиске баварцев, которые без проблем проходили центр поля и несколько раз тревожили Пятова. Наши болельщицкие места были на половине поля гостей, потому можно было внимательно следить за скучающим Нойером, которого атака “горняков” почти не напрягала. Он спокойно ходил возле своих владений и иногда получал передачи от партнеров.

Больше самого матча восхищала атмосфера на стадионе. Не нужно лишний раз говорить, что на игру против “Баварии”, “Арена Львов” была забита до отказа (на еврокубки тогда ходили с большой охотой). По официальным данным - игру посетило более 34 тысяч зрителей. Было очень непривычно видеть столько народу одновременно, ведь прошлым рекордом по скоплению людей для меня был премьерный сеанс последнего “Гарри Поттера”. Особенно круто было, когда все зрители делали, так называемую, “волну”. Она и с экрана телевизора хорошо смотрелась, но когда ты видишь это вживую, а параллельно еще и принимаешь участие - радость от происходящего увеличивается в разы. Дополнительный плюс от “волны” - возможность совершить хоть какие-то движения и немного согреться.

Второй тайм был гораздо приятнее первого. В нем зародилась надежда на возможную победу. Юбиляр Хаби Алонсо (сотая игра в ЛЧ) получил не самую нужную желтую карточку, которая стала для него второй. Казалось, что вот сейчас стоит пойти вперед, рискнуть, ведь “не так страшен грозный соперник, когда он в меньшинстве”. Но Луческу решил не рисковать, а просто довести матч до нулевой ничьи. Его поступок понятен, но как же мне, 17-летнему болельщику, который впервые видел игру команды с трибун, хотелось увидеть забитый гол.

Выбраться со стадиона после матча было еще сложнее, чем туда добраться (хотя казалось, куда уж). Задачей нашей группы из шести человек было как можно быстрее найти такси, ибо до поезда оставалось чуть больше часа. Водитель, с которым мы договорились заранее, нас “продинамил”, а потому нужно было очень резко искать другого. По итогу, сам не знаю как, но мы втиснулись в первую же машину и довольно быстро доехали назад. Картина была достаточно веселая, когда шесть немаленьких мужиков, в позе “скрученного банана”, пытались вовремя доехать до вокзала, чтобы всю ночь потом на нем не ночевать. Но, не знаю каким чудом, нас ждал хэппи-энд. И мы не просто успели вовремя доехать до ж/д, у нас даже осталось немного времени на покупку еды в дорогу.

В самом поезде мы были в приподнятом настроении. Тогда казалось, что в ответном матче можно будет снова сыграть на удержание, сделать ставку на контратаки. Но в через три недели в Мюнхене, когда я сидел у экрана телевизора, “Шахтер” продержался целых три минуты. А после - фол Кучера, пенальти и конец интриги. Стоит отметить, что автор до сих пор не согласен с решением арбитра. Удалять Александра в самом начале - поступок неоправданный и несправедливый. Тройное наказание, которое уничтожает любые шансы андердога.

PS. Спустя год я снова отправился во Львов на матч “Шахтера” против немецкой команды.Только в тот раз, в феврале в Украину прилетел “Шальке”. Представьте уровень моего разочарования, когда матч снова завершился без голов. Тогда я зарекался, что на футбол во Львов больше приезжать не буду. Благо гнев мой был недолгим, уже в мае я в третий раз посетил "Арену-Львов" и в тот день "горняки" без особых проблем разобрались с "Динамо" - 3:0.