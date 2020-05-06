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Ровно 11 лет назад Эвребе и Иньеста не пустили Челси в финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Трагедия болельщиков на "Стэмфорд Бридж"

Ровно 11 лет назад Эвребе и Иньеста не пустили Челси в финал Лиги чемпионов
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6 мая 2009 года "Челси" принимал в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов каталонскую "Барселону". Первый матч на "Камп Ноу" завершился вничью 0:0, поэтому, все должно было решиться в Лондоне.

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Счет открыл Майкл Эссьен ударом слету – "аристократы" сумели взять игру под свой контроль, понимая, что гол "Барселоны" на выезде будет фатальным. Тем не менее, еще до того, как Иньеста шокировал лондонцев, за дело взялся арбитр встречи Том Хеннинг Эвребе.

Ровно 11 лет назад Эвребе и Иньеста не пустили Челси в финал Лиги чемпионов - изображение 1Норвежец несправедливо удалил защитника каталонцев Эрика Абидаля, после чего принялся исправлять свою ошибку, не поставив множество пенальти в ворота гостей. В финале "Барселона" не встретилась с сопротивлением "Манчестер Юнайтед" (2:0).

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В статье: Андрес Иньеста Лига чемпионов Барселона Челси (Лондон) Том Хеннинг Эвребе
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.05.2020 в 15:43
Раз уж снова поднята очень больная тема для фанатов Реала здесь, а именно, справедливый выход Барселоны в финал ЛЧ в 2009 году, нужно снова, уже в ....надцатый раз, разложить всё по полочкам, рассказать правду, которую знает и принял весь футбольный мир. Принял, за исключением фанатов Реала. И нужно объяснить почему только фанаты Реала, ну и ещё рашен комментатор Розанов попытались раскрутить тему Овребе.. Ну, во-первых, фанаты Реала знают, что очень многие трофеи Реала за всю их бесславную историю, добыты с помощью арбитров. Ну и диктатора Франко! И, чтобы хоть как-то уравнять себя с Барселоной, которая все свои трофеи выигрывает честно, фанаты Реала и используют любые спорные ситуации в играх с участием Барселоны, чтобы попытаться навязать обществу мнение, что судьи одинаково благоволят и Реалу и Барсе. Ну, а Розанов, который комментировал тот матч, просто был в очень прекрасных отношениях на то время, с владельцем Челси - Абрамовичем. Поэтому вёл репортаж ответного матча с не с позиции объективного комментатора, а с позиции "подлизать Абрамовичу". Кстати, именно комментарий Розанова того матча и оставил тот негативный и необъективный след в головах многих фанатов на годы вперед. Итак, что же произошло в ДВУХ полуфиналах ЛЧ Барса-Челси и Челси - Барса? Если кратко, то и в первом матче и во втором арбитры убивали Барселону! В первом матче немец Вольфганг Штарк позволил игрокам Челси запредельную грубость, не поставил очевидный пенальти за то, что Босингва руками повалил на газон Анри, а на 84 минуте, Штарк пожалел своего соотечественника - Баллака и не показал тому вторую ж/к за отмашку в лицо (фактически это был удар в лицо) Иньесты. Забегая наперед, вспоминаем, кто у Челси сыграл ключевую роль в ответном матче? Правильно - Баллак! А должен ли он был принять участие в ответном матче? Правильно - нет! Потому что в первом матче у него железная красная карточка! ... Которой по вине арбитра, не было! Вобщем, выходя на поле в ответном матче, команды играли от счета первого матча - 0-0. Счет, который сформировал арбитр Штарк! И вот в ответном матче норвежский арбитр Овребе начал откровенно чудить. И чудил он в обе стороны!!! В случае несправедливого удаления игрока Барелоны, там должна была быть карточка симулянту из Челси! И неизвестно, доиграл бы симулянт тот матч. Исходя из вышесказанного, нужно признать, что весь футбольный мир принял тот факт, что в двух полуфиналах ЛЧ 2009 года между Барселоной и Челси, арбитры тех матчей чудили в обе стороны, но, по факту, и это очевидно, помощь арбитров Челси была в значительно большей степени! И последнее. Вот точно так, как глупый фанаты Реала по всему миру попытались раскрутить негатив вокруг того матча, они попытались это сделать и после красивой победы Барсы над ПСЖ 6-1. Хотя, опять же, арбитр этого матча - немец Атейкин очень сильно помогал Парижу в том матче! Достаточно сказать, что суди арбитр честно, уже к началу второго тайма ПСЖ играли бы в 8 полевых игроков. Один только Менье 5 раз грубо сбивал игроков Барсы! И это ни одной ж/к...Более того, по фолам у ПСЖ в четыре раза больше, а по карточкам равенство... Вобщем, фанаты Реала, снова красиво обломались!
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Algrab (Костопiль)
06.05.2020 в 15:30
Довічна ганьба Барселоні за таке суддівство!
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