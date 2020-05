Ровно 11 лет назад Эвребе и Иньеста не пустили Челси в финал Лиги чемпионов

6 мая 2009 года "Челси" принимал в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов каталонскую "Барселону". Первый матч на "Камп Ноу" завершился вничью 0:0, поэтому, все должно было решиться в Лондоне.

Счет открыл Майкл Эссьен ударом слету – "аристократы" сумели взять игру под свой контроль, понимая, что гол "Барселоны" на выезде будет фатальным. Тем не менее, еще до того, как Иньеста шокировал лондонцев, за дело взялся арбитр встречи Том Хеннинг Эвребе.

Норвежец несправедливо удалил защитника каталонцев Эрика Абидаля, после чего принялся исправлять свою ошибку, не поставив множество пенальти в ворота гостей. В финале "Барселона" не встретилась с сопротивлением "Манчестер Юнайтед" (2:0).

On this day in 2009, Chelsea were robbed by Barcelona and UEFA. One of the worst refereeing performances of all time. Absolutely shocking. Drogba's reaction will never be forgotten. pic.twitter.com/RsmOxVnFBi