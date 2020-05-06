Ровно 11 лет назад Эвребе и Иньеста не пустили Челси в финал Лиги чемпионов

Раз уж снова поднята очень больная тема для фанатов Реала здесь, а именно, справедливый выход Барселоны в финал ЛЧ в 2009 году, нужно снова, уже в ....надцатый раз, разложить всё по полочкам, рассказать правду, которую знает и принял весь футбольный мир. Принял, за исключением фанатов Реала. И нужно объяснить почему только фанаты Реала, ну и ещё рашен комментатор Розанов попытались раскрутить тему Овребе.. Ну, во-первых, фанаты Реала знают, что очень многие трофеи Реала за всю их бесславную историю, добыты с помощью арбитров. Ну и диктатора Франко! И, чтобы хоть как-то уравнять себя с Барселоной, которая все свои трофеи выигрывает честно, фанаты Реала и используют любые спорные ситуации в играх с участием Барселоны, чтобы попытаться навязать обществу мнение, что судьи одинаково благоволят и Реалу и Барсе. Ну, а Розанов, который комментировал тот матч, просто был в очень прекрасных отношениях на то время, с владельцем Челси - Абрамовичем. Поэтому вёл репортаж ответного матча с не с позиции объективного комментатора, а с позиции "подлизать Абрамовичу". Кстати, именно комментарий Розанова того матча и оставил тот негативный и необъективный след в головах многих фанатов на годы вперед. Итак, что же произошло в ДВУХ полуфиналах ЛЧ Барса-Челси и Челси - Барса? Если кратко, то и в первом матче и во втором арбитры убивали Барселону! В первом матче немец Вольфганг Штарк позволил игрокам Челси запредельную грубость, не поставил очевидный пенальти за то, что Босингва руками повалил на газон Анри, а на 84 минуте, Штарк пожалел своего соотечественника - Баллака и не показал тому вторую ж/к за отмашку в лицо (фактически это был удар в лицо) Иньесты. Забегая наперед, вспоминаем, кто у Челси сыграл ключевую роль в ответном матче? Правильно - Баллак! А должен ли он был принять участие в ответном матче? Правильно - нет! Потому что в первом матче у него железная красная карточка! ... Которой по вине арбитра, не было! Вобщем, выходя на поле в ответном матче, команды играли от счета первого матча - 0-0. Счет, который сформировал арбитр Штарк! И вот в ответном матче норвежский арбитр Овребе начал откровенно чудить. И чудил он в обе стороны!!! В случае несправедливого удаления игрока Барелоны, там должна была быть карточка симулянту из Челси! И неизвестно, доиграл бы симулянт тот матч. Исходя из вышесказанного, нужно признать, что весь футбольный мир принял тот факт, что в двух полуфиналах ЛЧ 2009 года между Барселоной и Челси, арбитры тех матчей чудили в обе стороны, но, по факту, и это очевидно, помощь арбитров Челси была в значительно большей степени! И последнее. Вот точно так, как глупый фанаты Реала по всему миру попытались раскрутить негатив вокруг того матча, они попытались это сделать и после красивой победы Барсы над ПСЖ 6-1. Хотя, опять же, арбитр этого матча - немец Атейкин очень сильно помогал Парижу в том матче! Достаточно сказать, что суди арбитр честно, уже к началу второго тайма ПСЖ играли бы в 8 полевых игроков. Один только Менье 5 раз грубо сбивал игроков Барсы! И это ни одной ж/к...Более того, по фолам у ПСЖ в четыре раза больше, а по карточкам равенство... Вобщем, фанаты Реала, снова красиво обломались!