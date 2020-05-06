Лига Чемпионов
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СМИ: Матч Ювентус - Лион состоится 8-го августа
Примерная дата возвращения Лиги Чемпионов
Как сообщает RMC Sport, сегодня состоялась очередная встреча представителей УЕФА. На ней обсуждалась возможная дата возвращения Лиги Чемпионов.
По данным источника, ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" - "Лион" должен пройти 8-го августа. Отметим, что игра состоится в Турине.
Ранее уже было известно, что еврокубки должны быть возобновлены с августа. До этого время нужно закончить национальные чемпионаты.
Напомним, что в первом матче 1/8 финала французы минимально обыграли "зебр".
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