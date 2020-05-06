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5 лет назад Месси унизил Боатенга в матче ЛЧ - защитник рекомендует пересмотреть финал ЧМ-2014

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Возможно, самый издевательский гол в истории

5 лет назад Месси унизил Боатенга в матче ЛЧ - защитник рекомендует пересмотреть финал ЧМ-2014
UA-Футбол
Новина українською

Ровно 5 лет назад, 6-го мая 2015-го, "Барселона" сыграла против "Баварии" в полуфинале Лиги Чемпионов. Тогда каталонская сторона разгромила соперника 3:0.

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Помимо счета, игра запомнилась великолепным вторым голом Лео Месси. Аргентинец элегантно усадил на "пятую точку" Жерома Боатенга, а после перекинул Нойера.

Помнит об этом и немецкий защитник. В социальных сетях он написал, что этот гол - то немногое, что может заставить людей сейчас посмеяться. А он тем временем возьмет попкорн и посмотрит финал чемпионата мира 2014. Напомним, что тогда Германия с Боатенгом победила Аргентину с Месси.

В 2015-м году "Барселону" без особых проблем прошла "Баварию" и выиграла Лигу Чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Барселона Жером Боатенг
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 21:55
Гениальный мутант-карлик с низким центром тяжести....
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