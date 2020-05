5 лет назад Месси унизил Боатенга в матче ЛЧ - защитник рекомендует пересмотреть финал ЧМ-2014

Ровно 5 лет назад, 6-го мая 2015-го, "Барселона" сыграла против "Баварии" в полуфинале Лиги Чемпионов. Тогда каталонская сторона разгромила соперника 3:0.

Помимо счета, игра запомнилась великолепным вторым голом Лео Месси. Аргентинец элегантно усадил на "пятую точку" Жерома Боатенга, а после перекинул Нойера.

Помнит об этом и немецкий защитник. В социальных сетях он написал, что этот гол - то немногое, что может заставить людей сейчас посмеяться. А он тем временем возьмет попкорн и посмотрит финал чемпионата мира 2014. Напомним, что тогда Германия с Боатенгом победила Аргентину с Месси.

Here you go - something to laugh these tough days. I'll get some popcorn meanwhile ... and watch World Cup final 2014 afterwards pic.twitter.com/Gf2SXmjqLr