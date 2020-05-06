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Бенатиа: Пенальти на Васкесе? Все мы знаем, что происходит, когда вы играете против Реала

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эпизод, который не дает покоя Буффону

Бенатиа: Пенальти на Васкесе? Все мы знаем, что происходит, когда вы играете против Реала
UA-Футбол
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Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа вспомнил о пенальти в ворота его команды в матче против "Реала" в 2018-м. Тогда именно он сфолил против Лукаса Васкеса.

"В первом матче мы проиграли дома 0:3 и уже не верили, что сможем вернуться. Однако потом мы увидели, что "Рома" прошла "Барселону" и стали верить в себя.

В Мадриде мы провели невероятный матч. Пенальти на Васкесе? В тот моменте я сделал все, чтобы не коснуться его. Однако мы знаем, что происходит, когда вы играете в Лиги чемпионов против "Реала", - приводит слова Бенатиа Mundo Deportivo.

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Напомним, что тогда "Ювентус" выигрывал 3:0, но на последней минуте Роналду забил один гол с пенальти и вывел "Реал" в полуфинал ЛЧ.

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В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Мехди Бенатиа Лукас Васкес
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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
07.05.2020 в 00:20
Так в тому моменті легше Васкесу було з гри забити з кількох метрів ніж пенальті...Про що тут мова...
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