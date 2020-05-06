Бенатиа: Пенальти на Васкесе? Все мы знаем, что происходит, когда вы играете против Реала

Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа вспомнил о пенальти в ворота его команды в матче против "Реала" в 2018-м. Тогда именно он сфолил против Лукаса Васкеса.

"В первом матче мы проиграли дома 0:3 и уже не верили, что сможем вернуться. Однако потом мы увидели, что "Рома" прошла "Барселону" и стали верить в себя.

В Мадриде мы провели невероятный матч. Пенальти на Васкесе? В тот моменте я сделал все, чтобы не коснуться его. Однако мы знаем, что происходит, когда вы играете в Лиги чемпионов против "Реала", - приводит слова Бенатиа Mundo Deportivo.

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Напомним, что тогда "Ювентус" выигрывал 3:0, но на последней минуте Роналду забил один гол с пенальти и вывел "Реал" в полуфинал ЛЧ.