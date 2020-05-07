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Чуду ТАА и камбэку Ливерпуля в ответном поединке ½ ЛЧ-18/19 с Барселоной – ровно год

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Catalán 3:0 vs Merseyside 4:0

Чуду ТАА и камбэку Ливерпуля в ответном поединке ½ ЛЧ-18/19 с Барселоной – ровно год
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"Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав дома в ответном матче сенсационную победу над "Барселоной" со счетом 4:0. Это случилось 7 мая 2019 года. После успеха каталонцев в первом поединке ½ розыгрыша (3:0) было мало сомнений, что "сине-гранатовые" умудрятся упустить преимущество.

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Однако "Ливерпуль" при мощной поддержке болельщиков на "Энфилде" сделал, казалось бы, невозможное – забил 4 безответных гола в ворота гостей. Дубли Ориги и Вейналдума ознаменовали торжество "красных" – особенно впечатляющим вышел последний гол хозяев. Что это, если не чудо в исполнении Трента Александер-Арнольда?

1 июня "Ливерпуль" в Мадриде в финале турнира обыграл "Тоттенхэм" (2:0). Взгляните на эмоции капитана мерсисайдцев Джордана Хендерсона, который трогательно праздновал викторию вместе со своим отцом.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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