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Чуду ТАА и камбэку Ливерпуля в ответном поединке ½ ЛЧ-18/19 с Барселоной – ровно год
Catalán 3:0 vs Merseyside 4:0
"Ливерпуль" вышел во второй подряд финал Лиги чемпионов, одержав дома в ответном матче сенсационную победу над "Барселоной" со счетом 4:0. Это случилось 7 мая 2019 года. После успеха каталонцев в первом поединке ½ розыгрыша (3:0) было мало сомнений, что "сине-гранатовые" умудрятся упустить преимущество.
Однако "Ливерпуль" при мощной поддержке болельщиков на "Энфилде" сделал, казалось бы, невозможное – забил 4 безответных гола в ворота гостей. Дубли Ориги и Вейналдума ознаменовали торжество "красных" – особенно впечатляющим вышел последний гол хозяев. Что это, если не чудо в исполнении Трента Александер-Арнольда?
Those celebrations ????pic.twitter.com/U5Dy9eZOHt— Goal (@goal) May 7, 2020
1 июня "Ливерпуль" в Мадриде в финале турнира обыграл "Тоттенхэм" (2:0). Взгляните на эмоции капитана мерсисайдцев Джордана Хендерсона, который трогательно праздновал викторию вместе со своим отцом.
????️ Henderson on this moment: "That's what football is all about, the emotion, the passion that I have for football, that my dad's had over the years, what he's gone through for me to get me where I am." ❤️pic.twitter.com/xJMHVTldQV— Goal (@goal) May 7, 2020
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