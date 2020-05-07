Четыре из четырех. Невероятный подвиг Дукадама, принесший Стяуа Кубок Чемпионов

24-го февраля 1987 года состоялся матч за Суперкубок Европы. На тяжелом поле стадиона Луи II в Монако не совсем логичную победу над киевским "Динамо" одержала бухарестская "Стяуа". Единственный гол тогда забил Георге Хаджи, который только пришел в команду и в итоге станет главной звездой румынского футбола. Ворота защищал Думитру Стингачу - 23-летний кипер, который стал первым номер из-за ухода со сцены героя финала Кубка Чемпионов - Гельмута Дукадама.

Вряд ли кто-то ожидал увидеть перед стартом сезона 1985/86 в финале представителя социалистической Румынии. Однако "Стяуа" в определенной степени повезло - по сетке плей-офф ей попадались далеко не самые сильные соперники - датский "Вайле", венгерский "Гонвед", финский "Куусюси". Лишь в полуфинале команде Имре Энея пришлось поработать - "Андерлехт", который за три года до этого выигрывал Кубок УЕФА, выиграл матч в Брюсселе 1:0, однако в Бухаресте "звезда" взяла убедительный реванш 3:0.

В финале, который состоялся седьмого мая 1986-м в Севилье, "Стяуа" должна была сыграть с "Барселоной" и шансы румын, мягко говоря, оценивали не высоко. Тем не менее, каталонцы 90 минут основного времени, а потом еще полчаса овертайма атаковали вхолостую. Моменты если и возникали у ворот румын, то игроки "Барселоны", в составе которой блистал Берндт Шустер, промахивались. "Стяуа" не забывала отвечать своими уколами, впрочем, очевидна была ставка на надежную защиту.

Финальный свисток зафиксировал ничью 0:0, поэтому обладателя трофея должна была определить серия пенальти. И вот здесь на первый план вышел голкипер Гельмут Дукадам. Уже после первого взятого удара было заметно, насколько он заряжен. Кипер не стеснялся демонстрировать свои эмоции, чем, похоже, выбивал уверенность из игроков "Барселоны", тогда как его партнеры, промахнувшись в двух первых попытках, смогли все же дважды пробить кипера соперников.

Далее - цитата интервью Дукадама для УЕФА:

Первый пенальти пробивал их капитан Алексанко. Я пристально посмотрел на него и по движению его тела предположил, что удар будет нанесен в правый от меня угол. Я замер в ожидании удара и вытащил мяч именно с правого угла. Второй пенальти был уже вопросом психологии - я просто поставил себя на место того, кто бьет. Им был Педраса, который, возможно, подумал, что раз я вытащил мяч справа, то теперь буду прыгать влево. Я знал, что он мог подумать именно так потому, что вратарь "Барселоны" Уррутиа также сначала отбил мяч после удара в исполнении Мажару в свой левый угол, а затем справился с попыткой Ласло Бёлени, который пробил в противоположную сторону. Так что я сделал? Я снова прыгнул вправо и отбил мяч, несмотря на то, что это был лучший удар из всех попыток "Барсы". С третьим пенальти было уже проще. Логично, что очередной оппонент решит, что раз голкипер дважды прыгал вправо, то теперь наверняка отдаст предпочтение другому углу. Вот Алонсо и пробил вправо, и я отбил мяч, правильно угадав развитие событий во второй раз. Четвертый пенальти для меня был самым сложным, так как я действительно не знал, что делать. Опять прыгать вправо или все-таки изменить направление? И я поставил себя на место Маркоса. Вероятно, он думал так: поскольку вратарь трижды прыгал в правый угол, значит он жестко выбрал этот вариант и ничего менять уже не будет. В результате я сделал ставку на то, что пенальти будет пробит в левый угол. И когда Маркос только замахивался для удара, я уже начал движение в нужном направлении.

Интересно, что весь триумфальный сезон он отыграл с атеросклерозом. Сразу после финала он вынужден был заняться лечением, был даже риск потери руки, однако Гельмут справился и даже смог вернуться в футбол в 1989-м. Впрочем, только во второй румынский дивизион.

После завершения карьеры Дукадам занимался бизнесом, пока в 2010 году одиозный владелец "Стяуа" Джиджи Бекали не пригласил Гельмута на должность президента клуба. Им он является до сих пор, хотя бухарестский гранд уже называется иначе - ФКСБ.