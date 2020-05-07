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Шевченко о сейвах Дудека в финале ЛЧ: До сих пор не могу видеть этот момент, просто выбрасываю телефон

Лига Чемпионов
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Ливерпуль тогда сотворил настоящее чудо. И Дудек в том числе

Шевченко о сейвах Дудека в финале ЛЧ: До сих пор не могу видеть этот момент, просто выбрасываю телефон
Новина українською

Легенда итальянского "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время прямого эфира в Instagram Кристиана Виери вспомнил финал Лиги чемпионов-2005 против "Ливерпуля".

Тогда "Милан" после первого тайма вел со счетом 3:0, однако во втором тайме "Ливерпуль" смог сравнять счет и в серии пенальти забрал трофей.

При этом, в дополнительное время Ежи Дудек совершил настоящее чудо, отбив два кряду удара Андрея Шевченко.

"До сих пор не могу смотреть на этот момент. Когда я вижу это видео, просто выбрасываю телефон.

Но, наверное, нет ни одного профессионального футболиста, на пути которого не встречались бы разочарования. Мы должны жить и двигаться дальше. Через два года "Милан" обыграл "Ливерпуль" в финале, правда уже без меня", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Ежи Дудек Ливерпуль Милан
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