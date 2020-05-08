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Год назад Лукас Моура шокировал Амстердам, не пустив Аякс в финал Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Хет-трик за один тайм с победным голом на 90+6-й

Год назад Лукас Моура шокировал Амстердам, не пустив Аякс в финал Лиги Чемпионов. ВИДЕО
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Это должен был быть идеальный финал Лиги Чемпионов сезона 2018/19 - "Ливерпуль" - "Аякс". Мерсисайдцы создали чудо в противостоянии с "Барселоной" и уже ждали сопернику по решающему матчу. Амстердамцы одержали минимальную победу над "Тоттенхэмом" в Лондоне, а после первого тайма домашнего матча, который состоялся 8-го мая 2019-го, уже вели со счетом 2:0. Что могло им помешать?!.

Лукас Моура. Бразилец на 55-й и 59-й минутах сравнял счет. А на 90+6-й нанес роковой удар - 2:3 и "Тоттенхэм" вышел в финал за счет преимущества гола, забитого на выезде.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лукас Моура Тоттенхэм (Лондон)
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