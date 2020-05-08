Динамо - неудачник квалификации Лиги чемпионов. Новичок плохо знает статистику, или слишком самоуверен

Испанский форвард киевского "Динамо" вчера в прямом эфире одной из соцсетей "выпалил" довольно странный спич. Мол, если киевляне в УПЛ финишируют вторыми, то на 90 процентов "сыграют в Лиге чемпионов".

Здесь стоит прежде всего выделить логическую нестыковку испанца. Если он имел в виду турнир Лиги чемпионов в целом, тогда стоит говорить о целых ста процентах, ведь Украина нынче, благо, до сих пор остается на относительно высокой позиции в Таблице коэффициентов и все еще имеет право делегировать вице-чемпиона в главный клубный турнир Европы. Если же Фран Соль имел в виду групповой этап турнира, то испанец, появившийся в Киеве лишь полтора года назад, не знает статистики. Или сознательно закрывает на нее глаза.

"Динамо" – яркий пример неудачника квалификации Лиги чемпионов. Последний раз сквозь сито отбора в группу киевляне проходили аж барабанная дробь в 2012-м году. Без малого десять лет назад. Это была каденция Юрия Сёмина и киевляне, несмотря на скептические настроения болельщиков, прошли грозную пару соперников – сначала "Фейеноорд", а затем менхенгладбахскую "Боруссию".

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Затем были два сезона без попадания в зону Лиги чемпионов – третье и четвертое итоговые места УПЛ. А потом наступила каденция Сергея Реброва. Были два чемпионства и два прямых попадания в лигочемпионовскую осень. Затем, с сезона 2016/17 и по сей день, "Динамо" провалило три квалификационных кампании, проиграв "Янг Бойз", "Аяксу" и "Брюгге". В течение этого периода был только один квалификационный успех локального характера – это победа над чешской "Славией" перед тем, как "динамовцам" пинка из Лиги чемпионов дал "Аякс".

Надо понимать, что во время всех трех последних квалификационных кампаний ЛЧ "Динамо" было сеяным. То есть, получало менее рейтинговых соперников. Если бы не высокий рейтинг, набитый в основном в Лиге Европы, то вместо "Брюгге", например, мог быть "Порту" или "Базель", вместо "Аякса" в прошлом сезоне – "Бенфика", а вместо "Янг Бойз" в 2017-м году – тот же "Аякс". Однако это тот случай, когда рейтинг абсолютно не помогает на практике, только – на бумаге.

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Отметим, что и сезон 2012/13, когда "Динамо" осуществило тот голландско-немецкий подвиг имени Юрия Сёмина, можно считать исключением из правила. Потому как за год до этого проиграло в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Рубину", еще ранее – все тому же "Аяксу", но в раунде плей-офф. То есть, после реформы УЕФА, которая видоизменила форматы еврокубков и, соответственно, квалификаций к ним, исключив пересечение таких высокорейтинговых клубов как "Динамо" с чемпионами маленьких стран вроде "Пюника", "Дрогеды" или "Металургса" (Лиепая), киевляне прошли квалификацию... аж один раз.

Вряд ли с такой статистикой стоит быть уверенным, а тем более – самоуверенным.