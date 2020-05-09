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Гус Хиддинк о судействе Эвребе в матче Челси - Барса в ЛЧ: Я подумал, что матч мог быть куплен

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Голландский специалист поделился мыслями насчет судейства в полуфинале с "Барселоной"

Гус Хиддинк о судействе Эвребе в матче Челси - Барса в ЛЧ: Я подумал, что матч мог быть куплен
Новина українською

Экс-наставник лондонского "Челси" Гус Хиддинк вспомнил полуфинал ЛЧ 2008/09 между "аристократами" и "Барселоной", а именно судейство Тома-Хеннинга Эвребе в том матче.

"Работа судьи меня удивила, так как до этого он проводил прекрасные матчи. Было ли это худшим судейством, которое я когда видел? Пожалуй, да.

Это был единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен", – рассказал Гус Хиддинк для Ziggo Sport.

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В статье: Гус Хиддинк Лига чемпионов Барселона Челси (Лондон) Том Хеннинг Эвребе
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Источник:
Talksport
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
09.05.2020 в 22:23
Перес купил, больше некому
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+1
0
Algrab (Костопiль)
09.05.2020 в 21:41
Правильно сказав. Ганебне суддівство на користь Барси назавжди увійде в історію. Оленю?
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
09.05.2020 в 22:08
А Атейкиновское правосудие? С ПСЖ
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+2
0
Algrab (Костопiль)
09.05.2020 в 22:18
Там ще більш було ганебніше...
+1
0


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