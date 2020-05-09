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Гус Хиддинк о судействе Эвребе в матче Челси - Барса в ЛЧ: Я подумал, что матч мог быть куплен
Голландский специалист поделился мыслями насчет судейства в полуфинале с "Барселоной"
Экс-наставник лондонского "Челси" Гус Хиддинк вспомнил полуфинал ЛЧ 2008/09 между "аристократами" и "Барселоной", а именно судейство Тома-Хеннинга Эвребе в том матче.
"Работа судьи меня удивила, так как до этого он проводил прекрасные матчи. Было ли это худшим судейством, которое я когда видел? Пожалуй, да.
Это был единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть куплен", – рассказал Гус Хиддинк для Ziggo Sport.
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Источник:Talksport
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
09.05.2020 в 22:23
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