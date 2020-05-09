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Президент Лиона: Ответный матч с Ювентусом пройдет в Турине, 7-го августа и без зрителей
Жан-Мишель Олас назвал дату проведения ответного матча между "Юве" и "Олимпиком"
Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас рассказал, когда пройдет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между его клубом и туринским "Ювентусом".
"Матч с "Ювентусом" назначен на 7 августа, игра пройдет в Турине без зрителей", – рассказал Жан-Мишель Олас.
Напомним, первый матч состоялся в Лионе 27-го февраля - тогда "Олимпик" минимально обыграл "зебр" 1:0. Единственный гол в матче забил Лукас Тусар на 31-й минуте встрече.
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Источник:RMC
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