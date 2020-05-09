Президент Лиона: Ответный матч с Ювентусом пройдет в Турине, 7-го августа и без зрителей

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас рассказал, когда пройдет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между его клубом и туринским "Ювентусом".

"Матч с "Ювентусом" назначен на 7 августа, игра пройдет в Турине без зрителей", – рассказал Жан-Мишель Олас.

Напомним, первый матч состоялся в Лионе 27-го февраля - тогда "Олимпик" минимально обыграл "зебр" 1:0. Единственный гол в матче забил Лукас Тусар на 31-й минуте встрече.