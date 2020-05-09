  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Президент Лиона: Ответный матч с Ювентусом пройдет в Турине, 7-го августа и без зрителей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Лиона: Ответный матч с Ювентусом пройдет в Турине, 7-го августа и без зрителей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жан-Мишель Олас назвал дату проведения ответного матча между "Юве" и "Олимпиком"

Президент Лиона: Ответный матч с Ювентусом пройдет в Турине, 7-го августа и без зрителей
Новина українською

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Олас рассказал, когда пройдет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между его клубом и туринским "Ювентусом".

"Матч с "Ювентусом" назначен на 7 августа, игра пройдет в Турине без зрителей", – рассказал Жан-Мишель Олас.

Напомним, первый матч состоялся в Лионе 27-го февраля - тогда "Олимпик" минимально обыграл "зебр" 1:0. Единственный гол в матче забил Лукас Тусар на 31-й минуте встрече.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Жан-Мишель Ола Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...