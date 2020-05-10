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Кейлор Навас: Период в Реале - это была стадия абсолютного успеха в моей карьере
Костариканец вспомнил три победы в ЛЧ со "сливочными"
Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас поделился впечатлениями от периода карьеры в мадридском "Реале".
"Это была стадия абсолютного успеха в моей карьере. Любимый титул? Они все мне нравятся, но три Лиги чемпионов подряд – это особенный момент. Никаким эмоджи не описать это", – рассказал Кейлор Навас.
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Источник:As
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