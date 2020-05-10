Кейлор Навас: Период в Реале - это была стадия абсолютного успеха в моей карьере

Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас поделился впечатлениями от периода карьеры в мадридском "Реале".

"Это была стадия абсолютного успеха в моей карьере. Любимый титул? Они все мне нравятся, но три Лиги чемпионов подряд – это особенный момент. Никаким эмоджи не описать это", – рассказал Кейлор Навас.