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Кейлор Навас: Период в Реале - это была стадия абсолютного успеха в моей карьере

Лига Чемпионов
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Костариканец вспомнил три победы в ЛЧ со "сливочными"

Кейлор Навас: Период в Реале - это была стадия абсолютного успеха в моей карьере
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Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас поделился впечатлениями от периода карьеры в мадридском "Реале".

"Это была стадия абсолютного успеха в моей карьере. Любимый титул? Они все мне нравятся, но три Лиги чемпионов подряд – это особенный момент. Никаким эмоджи не описать это", – рассказал Кейлор Навас.

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В статье: Лига чемпионов Кейлор Навас Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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