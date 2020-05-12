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Месси – лучший игрок в истории ЛЧ по отношению забитых голов к числу матчей, Шевченко тоже в рейтинге

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роналду – не второй

Месси – лучший игрок в истории ЛЧ по отношению забитых голов к числу матчей, Шевченко тоже в рейтинге
Новина українською

Портал GiveMeSport составил рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов по соотношению числа забитых мячей и количества проведенных матчей. Первую строчку занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси (141 матч, 114 голов, соотношение – 0,81).

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На втором месте – экс-форвард "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Руд Ван Нистелрой (73 матча, 56 голов, 0,77), на третьем – нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76). Бывший форвард "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко – на 12-й позиции.

1. Лионель Месси

2. Руд Ван Нистелрой

3. Криштиану Роналду

4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)

5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 поединка, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)

10. Рауль (142 поединка, 71 гол, 0,50).

11. Давид Трезеге (58 матчей, 29 голов, 0,50)

12. Андрей Шевченко (100 матчей, 48 голов, 0,48)

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В статье: Андрей Шевченко Лионель Месси Криштиану Роналду Лига чемпионов Руд ван Нистелрой
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Источник:
GiveMeSport

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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.05.2020 в 12:54
ода, гробик, анастезия, инспектор жюв и остальные - в истерике!
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0
-5
Просто Квашин (Харьков)
12.05.2020 в 13:19
Неужели тебе Месси сказал, наконец-то ..."ДА любимый !!!"
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.05.2020 в 14:32
Олень, истерика здесь наблюдается только у тебя. При чём она постоянна как постоянна твоя шизофрения)))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
12.05.2020 в 14:52
В оленя запалало! Терміново пожежну машину в Монреаль!
+2
0


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