Бывший ассистент Гвардиолы признался, что игроки Баварии не послушали Пепа в матче с Реалом в 2014 году

Доменек Торрен, бывший ассистент Хосепа Гвардиолы в "Баварии" и "Манчестер Сити", рассказал, что игроки мюнхенского клуба не выполнили установку тренера в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/2014 с мадридским "Реалом" (0:4). Цитирует Торрена Kicker.

"Пеп хотел, чтобы мы сыграли в выжидательной манере, но футболисты с авторитетом решили провести матч в агрессивном ключе. Мы допускали ошибки, когда нам забивали голы, но такое случается. Возможно, с тактикой Гвардиолы мы все равно проиграли бы со счетом 0:4 или 0:5".

"В "Баварии" Лам выполнял роль Хави для Пепа. Филипп делал это благодаря потрясающему футбольному интеллекту".

Напомним, в первом матче "Бавария" уступила "Реалу" в столице Испании с минимальным счетом 0:1. В ответном матче победу "сливочным" принесли дубли Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.