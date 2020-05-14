Себальос: Тем, кто не доверяет Бэйлу, следует пересмотреть финал ЛЧ-2017/18

Футболист "Реала" Гарет Бэйл часто подвергается жесткой критике за недостаточный уровень приверженности к своей команде и чрезмерной любви к гольфу. На фоне слухов о переходе в "Ньюкасл", полузащитник "сливочных" Дани Себальос, который сейчас выступает за "Арсенал" на правах аренды, поддержал валлийца. Цитирует испанца Marca.

"Безусловно, АПЛ подходит Гарету, но он важный игрок для мадридского "Реала". Давайте не будем забывать все то, что он уже дал клубу. Тем, кто не доверяет Бэйлу, следует пересмотреть финал ЛЧ-2017/18 с "Ливерпулем". Хотя бы этого уже вполне достаточно".

На 64-й минуте решающего поединка розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18 Гарет Бэйл шикарной бисиклетой вывел "Реал" вперед в противостоянии с "Ливерпулем". Затем валлиец отличился еще один раз, констатировав третий подряд успех меренг в финалах ЛЧ.