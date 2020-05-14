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Себальос: Тем, кто не доверяет Бэйлу, следует пересмотреть финал ЛЧ-2017/18

Лига Чемпионов
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Дани восхищается Гаретом

Себальос: Тем, кто не доверяет Бэйлу, следует пересмотреть финал ЛЧ-2017/18
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Футболист "Реала" Гарет Бэйл часто подвергается жесткой критике за недостаточный уровень приверженности к своей команде и чрезмерной любви к гольфу. На фоне слухов о переходе в "Ньюкасл", полузащитник "сливочных" Дани Себальос, который сейчас выступает за "Арсенал" на правах аренды, поддержал валлийца. Цитирует испанца Marca.

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"Безусловно, АПЛ подходит Гарету, но он важный игрок для мадридского "Реала". Давайте не будем забывать все то, что он уже дал клубу. Тем, кто не доверяет Бэйлу, следует пересмотреть финал ЛЧ-2017/18 с "Ливерпулем". Хотя бы этого уже вполне достаточно".

На 64-й минуте решающего поединка розыгрыша Лиги чемпионов-2017/18 Гарет Бэйл шикарной бисиклетой вывел "Реал" вперед в противостоянии с "Ливерпулем". Затем валлиец отличился еще один раз, констатировав третий подряд успех меренг в финалах ЛЧ.

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В статье: Гарет Бэйл Лига чемпионов Реал (Мадрид) Дани Себальос Даниель Себальос
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Источник:
Marca

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