Лига Чемпионов
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Алисон, Шовковский и другие. Как Месси забивает штрафные в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
Лионель бьет не хуже Бекхэма
Официальный аккаунт Лиги Чемпионов в Twitter сделал видео подборку голов Лионеля Месси прямыми ударами со штрафных. В нее, в частности, попал мяч, который аргентинец забил в ворота киевского "Динамо" на групповом этапе в сезоне 2009-2010. Конечно, видео не могло быть без идеального штрафного в прошлогоднем полуфинале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Добавим, что в целом Лионель сыграл в Лиге Чемпионов 141 матч, в которых забил 114 голов.
Leo Messi free-kicks #UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/cLMy5ENRc3— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 14, 2020
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