Алисон, Шовковский и другие. Как Месси забивает штрафные в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Официальный аккаунт Лиги Чемпионов в Twitter сделал видео подборку голов Лионеля Месси прямыми ударами со штрафных. В нее, в частности, попал мяч, который аргентинец забил в ворота киевского "Динамо" на групповом этапе в сезоне 2009-2010. Конечно, видео не могло быть без идеального штрафного в прошлогоднем полуфинале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Добавим, что в целом Лионель сыграл в Лиге Чемпионов 141 матч, в которых забил 114 голов.