Клаттенбург признал, что ошибочно засчитал гол Реала в финале Лиги чемпионов в ворота Атлетико

Английский бывший арбитр Марк Клаттенбург признал, что ошибочно засчитал гол мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов 2016 с мадридским "Атлетико", который проходил в Милане на "Сан-Сиро".

Серхио Рамос открыл счет на 15-й минуте встречи, но уже в перерыве бригада арбитров осознала, что допустила ошибку. "В этом финале "Реал" вел в счете 1:0, но этот гол был забит из небольшого офсайда, мы это поняли в перерыве, - написал Клаттенбург в колонке для Daily Mail. - Это был важный момент, и мой помощник пропустил его".

Осознав ошибку, арбитр не прекратил общаться с футболистами после возобновления игры. Клаттенбург назначил пенальти в ворота "Реала", после чего на него обрушился шквал критики и апелляций от Пепе. Но протесты португальца были быстро "обрезаны" откровенным ответом Клаттенбурга: "Я назначил пенальти в пользу "Атлетико" в начале второго тайма, когда Пепе сфолил против Торреса. Португалец на идеальной английском сказал мне: "Это не пенальти, Марк". Я ответил ему: "Ваш первый гол не надо было засчитывать". Это заставило его замолчать".

"Люди могут подумать, что это звучит странно, ведь два неправильных решения не означают равновесие. Судьи действительно так не думают, но игроки надеются на это. Сказав ему об их голе, я знал, что это сделает его податливым. Но он [Пепе] постоянно что-то требовал, и нужно было быть постоянно начеку".

Справедливо заметить, что Клаттенбургу не нравилось судить Пепе. И та ночь в Милане ярко продемонстрировала – почему. "Меня всегда спрашивают об инциденте в 2016-м году, когда я глумился над тем, что Пепе катался по газону, имитируя боль. Я подумал: "Насколько ты уязвим как для такого физически большого мужика". В той игре он дважды пытался спровоцировать удаление игрока "Атлетико". Возможно, другой рефери повелся бы на это, но я готовился к финалу и знал о менталитете Пепе. И эти знания помогли мне справиться с ним. Он был игроком, которому вы не могли доверять. Даже когда игра была спокойной и понятной, он мог выкинуть что-то хитрое", - сказал экс-рефери.

Напомним, что тот финал "Реал" выиграл в серии пенальти 5:3 после ничьей 1:1 в игровое время. Гризманн не реализовал пенальти на 48-й минуте, но Феррейра-Карраско забил на 79-й из игры.