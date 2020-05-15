18 лет назад Зидан забил невероятный гол в финале Лиги чемпионов. Это был единственный трофей ЛЧ для Зизу-игрока

Финал Лиги чемпионов 2001/02 проходил в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден-Парк", где в далеком 1960-м мадридский "Реал", вдохновленный игрой непревзойденного Ди Стефано, уже брал трофей благодаря победе над "Айтрахтом" 7:3. На этот раз оппонентом "сливочных" снова выступал коллектив из Германии, и казалось, что мадридцы без проблем выиграют третий за последние пять лет трофей ЛЧ. Но проблемы были – и немалые. "Байер" сыграл хорошо, но написать историю под свою диктовку ему помешали Икер Касильяс и Зинедин Зидан.

Это произошло ровно 18 лет назад – 15-го мая 2002-го года. "Реал", пройдя в полуфинале турнира заклятого врага "Барселону", был фаворитом финала и довольно быстро подтвердил свой статус. Уже на восьмой минуте встречи Роберто Карлос почти от центрального круга бросил мяч из аута, офсайда не могло быть априори и Рауль Гонсалес ударом с левой легко переиграл Бутта.

Мадридцы повели в счете, однако соперник понимал, что "Реал" – уязвим. Ведь перед этим финалом "сливочные" пережили драму в Ла Лиге, когда растеряли в последних турах преимущество над "Валенсией" и "Депортиво". После 33-го игрового дня они были лидерами, но потом выдали ужасную серию и финишировали третьими. Были, в частности, и проблемы с защитой. "Байер" нажал на слабое место и добился своего благодаря быстрой, динамичной, вертикальной игре.

Читайте также Шестнадцать лет назад Валенсия стала чемпионом Ла Лиги. После началась гегемония Барселоны и Реала

Уже на 14-й минуте после подачи со штрафного с левого фланга ошибся Йерро и Лусиу, продавив оппонента, забил ударом головой. Этот гол успокоил игру, и дальше шла борьба за территорию. "Реал" пытался брать техникой, "Байер" – физической мощью. Дело близилось к перерыву, но незадолго до нее произошел эпизод, который сделал Зинедина Зидана легендой команды из "Сантьяго Бернабеу". Солари поработал на левом фланге, Роберто Карлос виртуозно, но словно бессознательно, отбросил мяч в направлении Зидана, а тот поймал снаряд "не рабочей" левой. Это был удар с разворота с выставленным корпусом – один из лучших голов в истории Лиги чемпионов.

Это был первый сезон Зизу в "Реале", куда он перешел из "Юве" в погоне за заветным кубком Лиги чемпионов (с туринцами проиграл два финала), и теперь цель была близка. А в вип-зоне довольно улыбался Флорентино Перес, понимая, что трата в 72 миллиона евро уже принесла свой результат. Но впереди был еще один важный момент – выход на поле Икера Касильяса.

Молодой голкипер, который в прошлом сезоне был основным, но потерял свой статус, вышел на поле на 68-й минуте вместо Сесара Санчеса, получившего травму, и совершил три сейва, спасая "Реал" от неприятностей. Йерро поднял над головой Кубок чемпионов, который стал для "Реала" девятым в истории, третьим за последние пять лет и последним перед двенадцатилетней засухой. Зидан станет легендой "Реала" и впоследствии одним из его успешных тренеров (как игрок один раз выиграл Лигу чемпионов, как тренер – трижды). А Икер Касильяс отвоевал свое место в воротах и ​​на протяжении долгих лет никого ему не отдавал.

Для Леверкузена же это был первый и последний такой взлет в Лиге чемпионов.