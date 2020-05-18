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Крупнейший разгром в истории ЛЧ: 26 лет назад Милан уничтожил Барселону в финале турнира

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Речь именно о ЛЧ, а не про КЕЧ

Крупнейший разгром в истории ЛЧ: 26 лет назад Милан уничтожил Барселону в финале турнира
Новина українською

18 мая 1994 года состоялся решающий матч второго розыгрыша в истории Лиги чемпионов УЕФА. Поединок был сыгран на стадионе "Олимпийский" в Афинах – на поле арены вышли итальянский "Милан" и каталонская "Барселона".

Номинальные хозяева встречи отправили 4 безответных мяча в ворота гостей (дубль Массаро, голы Савичевича и Десайи), продемонстрировав блестящую командную игру. Примечательно, что "россонери" вывел на поле с капитанской повязкой защитник Мауро Тассотти – сейчас итальянец работает в тренерском штабе сборной Украины, помогая Андрею Николаевичу Шевченко.

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Крупнейший разгром в истории ЛЧ: 26 лет назад Милан уничтожил Барселону в финале турнира - изображение 1

Таким образом, прекрасная "Барселона" Кройфа с Субисареттой, Куманом, Гвардиолой, Феррером, Бегиристайном, Ромарио и Стоичковым уступила трудолюбивому "Милану" Капелло с Мальдини, Пануччи, Бобаном и Донадони. Слова наставников перед матчем были следующими:

"Мои команды всегда хороши в финалах. Не знаю, что такое страх. Не знаю, как мы можем проиграть этот матч. Мы и есть футбол. Мир должен увидеть триумф атакующего зрелищного футбола, символом которого мы являемся. Если соперник забьет три гола, то это здорово для зрелища, ведь мы забьем как минимум четыре", – храбрился Йохан.

"Вы знаете, что делать. Вы – классная команда, чемпионы. Не разочаруйте меня", – кратко отметил Фабио.

Согласно официальной информации на сайте УЕФА, сезон 1991/92 годов являлся последним розыгрышем Кубка европейских чемпионов – начиная с кампании 1992/93, команды выступают в Лиге чемпионов УЕФА. Таким образом, никто не побеждал в финалах нового турнира с большей разницей, чем "Милан".

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В статье: Фабио Капелло Лига чемпионов Барселона Йохан Кройф Лига Чемпионов УЕФА Милан Мауро Тассотти
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
18.05.2020 в 14:52
Так "яскраві ігри" то у стилі Барселони Пригадаймо тодішні матчі з Динамо А от хто виграв
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.05.2020 в 13:55
Славный вынос барселонской тушки великим Миланом
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0
-1
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Como estas (Santa-Pola)
18.05.2020 в 13:08
Сколько-сколько лет назад?)))))
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+1
0
zharikss (Секешфехервар)
18.05.2020 в 13:02
Може 26????
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+2
0


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