18 мая 1994 года состоялся решающий матч второго розыгрыша в истории Лиги чемпионов УЕФА. Поединок был сыгран на стадионе "Олимпийский" в Афинах – на поле арены вышли итальянский "Милан" и каталонская "Барселона".

Номинальные хозяева встречи отправили 4 безответных мяча в ворота гостей (дубль Массаро, голы Савичевича и Десайи), продемонстрировав блестящую командную игру. Примечательно, что "россонери" вывел на поле с капитанской повязкой защитник Мауро Тассотти – сейчас итальянец работает в тренерском штабе сборной Украины, помогая Андрею Николаевичу Шевченко.

Таким образом, прекрасная "Барселона" Кройфа с Субисареттой, Куманом, Гвардиолой, Феррером, Бегиристайном, Ромарио и Стоичковым уступила трудолюбивому "Милану" Капелло с Мальдини, Пануччи, Бобаном и Донадони. Слова наставников перед матчем были следующими:

"Мои команды всегда хороши в финалах. Не знаю, что такое страх. Не знаю, как мы можем проиграть этот матч. Мы и есть футбол. Мир должен увидеть триумф атакующего зрелищного футбола, символом которого мы являемся. Если соперник забьет три гола, то это здорово для зрелища, ведь мы забьем как минимум четыре", – храбрился Йохан.

"Вы знаете, что делать. Вы – классная команда, чемпионы. Не разочаруйте меня", – кратко отметил Фабио.

Согласно официальной информации на сайте УЕФА, сезон 1991/92 годов являлся последним розыгрышем Кубка европейских чемпионов – начиная с кампании 1992/93, команды выступают в Лиге чемпионов УЕФА. Таким образом, никто не побеждал в финалах нового турнира с большей разницей, чем "Милан".