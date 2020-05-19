Ровно 8 лет назад Челси обыграл Баварию в финале Лиги чемпионов на мюнхенской Альянц Арене

Финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2011/12 состоялся 19 мая 2012 года в Мюнхене на "Альянц Арене". "Баварии" удалось сыграть решающий поединок на глазах родной красной армии болельщиков, но поддержки торсиды в тот вечер оказалось мало.

Истерзанный и откровенно не самый сильный "Челси" героически одолел на своем пути в плей-офф "Наполи" (3:1, 1:4), прошел "Бенфику" (0:1, 1:2), после чего на жилах выбросил за борт "Барселону" (1:0, 2:2). "Бавария" на своем пути к финалу уничтожила "Базель" (1:0, 0:7) и "Марсель" (0:2, 0:2), а затем не пустила к себе в город "Реал" (2:1, 1:2; 3:1 по пенальти).

В основное время финала победителя определить не удалось: голами обменялись Томас Мюллер и Дидье Дрогба. Дополнительное время также не помогло выявить чемпиона. По результатам послематчевой серии пенальти победу одержал "Челси". Отметим, что украинец Анатолий Тимощук отыграл весь поединок.

Ирония судьбы: фортуна вернула долг "синим" за прошлые года на глазах болельщиков соперника – "немецкая машина" восстановила справедливость в ЛЧ уже в следующем сезоне, а также отомстила обидчику в Суперкубке УЕФА. Но это совсем другая история.