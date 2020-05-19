AS: УЕФА планирует завершить Лигу Чемпионов финалом четырех

На последнем заседании УЕФА, которое прошло несколькими днями ранее, обсуждался вопрос завершения Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает AS, большинство клубов склоняется к одному варианту - четвертьфиналы ЛЧ пройдут одним матчем на нейтральном поле, а после состоится "финал четырех" в Стамбуле. Возобновления турнира ожидается 8-го августа.

Отметим, что перед этим будут сыграны последние встречи 1/8 финала. Сейчас в четвертьфинал вышло только четыре команды - "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Атлетико" и "ПСЖ".

Окончательно решение будет принято на заседании УЕФА, которое пройдет 17-го июня.