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AS: УЕФА планирует завершить Лигу Чемпионов финалом четырех

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Окончательное решение - 17-го июня

AS: УЕФА планирует завершить Лигу Чемпионов финалом четырех
UA-Футбол
Новина українською

На последнем заседании УЕФА, которое прошло несколькими днями ранее, обсуждался вопрос завершения Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает AS, большинство клубов склоняется к одному варианту - четвертьфиналы ЛЧ пройдут одним матчем на нейтральном поле, а после состоится "финал четырех" в Стамбуле. Возобновления турнира ожидается 8-го августа.

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Отметим, что перед этим будут сыграны последние встречи 1/8 финала. Сейчас в четвертьфинал вышло только четыре команды - "Аталанта", "РБ Лейпциг", "Атлетико" и "ПСЖ".

Окончательно решение будет принято на заседании УЕФА, которое пройдет 17-го июня.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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Источник:
AS
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Комментарии (1)
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mafan (Рівне)
19.05.2020 в 19:47
А як догравати матчі-відповіді ще чотирьох пар 1/8???
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