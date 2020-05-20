22 года назад Реал прервал серию без побед в КЕЧ / ЛЧ. Президент Санс осуществил свою мечту

"Реал" – рекордсмен по количеству выигранных трофеев КЕЧ / ЛЧ. Сейчас их в коллекции клуба аж тринадцать. Однако путь к этому гроссмейстерскому показателю был весьма непрост. После серии из пяти выигрышей турнира в конце 50-х - начале 60-х, мадридцы подняли над головой Кубок в 1966-м, а дальше пришлось ждать целых 32 года. За это время были два проигранные финала и две победы в Кубке УЕФА. Поэтому триумф в 1998-м году принес команде и ее болельщикам незабываемые чувства.

Это был проект президента Лоренсо Санса, а эта победа – осуществление его мечты. Чуть раньше он пригласил в Мадрид Фабио Капелло и подписал таких игроков как Морьентес, Миятович, Шукер, Роберто Карлос, Зеедорф и Илльгнер, которые присоединились к "старым" лидерам команды Санчиса, Йерро, Редондо, а также молодому и перспективному Раулю. Идея Санса заключалась в том, чтобы доминировать в Ла Лиге, и быть грозной силой в Европе. "Реал" выиграл чемпионат Испании 1996/97 и отправился за своим седьмым кубком чемпионов. Кампания прошла на ура.

В течение дистанции 1997/98 "сливочные" победили "Русенборг", "Олимпиакос" и "Порту" (в группе), в четвертьфинале разгромили "Байер", а в полуфинале не позволили отличиться хотя бы раз действующему обладателю трофея дортмундской "Боруссии" – 2:0. В финале ждал "Ювентус", который в четвертьфинале остановил киевское "Динамо".

Матч проходил 20-го мая 1998-го года в "Амстердаме". Туринцы выиграли турнир в 1996-м году, но в 1997-м проиграли финал. Поэтому также были решительно настроены. Матч оказался небогатым на голы. Но напряженным. Единственный гол забил Предраг Миятович на 67-й минуте.

Та кампания запомнилась еще и тем, что в топ-6 бомбардиров вошли двое украинцев – Сергей Ребров и Андрей Шевченко. А также тем, как болельщики "Реала" едва не сорвали полуфинальный матч против "Боруссии", когда разрушили ворота. Футбольный инвентарь пришлось заимствовать из другого места, матч – откладывать на 75 минут, а клубу – отбеливать свою репутацию и уплатить штраф. Но после победы над "Ювентусом" этот инцидент уже никому не досаждал.

Надо сказать, что ту Лигу чемпионов "Реал" выиграл с Юппом Хайнкесом – с Капелло сотрудничество не сложилась. Это был седьмой трофей подобного разлива, в течение следующих четырех лет будут еще два, а потом – снова перерыв. Пока величие мадридцам в турнире не вернут Карло Анчелотти и Зинедин Зидан.