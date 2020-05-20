Сегодня годовщина последнего финала Кубка чемпионов. Победила великая команда Кройффа

Это был последний розыгрыш Кубка европейских чемпионов, после чего турнир трансформировался в Лигу Чемпионов. Хотя уже тогда УЕФА экспериментировал и ввел групповой этап, которому предшествовали два раунда плей-офф.

Итак, в решающем матче Кубка европейских чемпионов 1991/92 20 мая на стадионе Уэмбли сошлись "Сампдория" и "Барселона". Итальянцы в первых раундах прошли "Русенборг" и "Гонвед", каталонцы одолели "Ганзу" и "Кайзерслаутерн".

Затем "Сампдория" выиграла группу с "Црвеной Звездой", "Андерлехтом" и "Панатинаикосом", набрав восемь очков из 12 возможных (тогда за победу насчитывалось два балла). В группе В "Барселоне" противостояли "Спарта", "Бенфика" и киевское "Динамо" (бело-синие дважды проиграли с общим счетом 0:5, так и не поняв, как остановить Стоичкова). Формат турнира предполагал, что победители групп сразу сыграют в финале.

"Сампдория" на тот момент переживали свой золотой период. Будущий герой Евро-2000 Пальюка, опытный Пьетро Верховод, звездная пара форвардов Виалли - Манчини - такую ​​солидную банду возглавлял Вуядин Бошков, который за два года до того привел генуэзцев к победе в Кубке Кубков.

Однако по ту сторону баррикад была "Барселона" Йохана Кройфа на пике своего могущества. Именно благодаря голландцу каталонцы и начали ассоциироваться с контролем мяча и "кружевным футболом". Реализовывать задуманное позволяли такие игроки как Гвардиола Бакеро, Салинас, Лаудруп, Стоичков. Однако ни один из них так и не смог отправить мяч в сетку ворот, хотя шансы и были. Удары Салинаса и Стоичкова парировал Пальюка, еще один раз болгарин попал в штангу, выйдя один на один после паса Лаудрупа.

В конце концов, героем встречи стал другой выдающийся голландец - Рональд Куман. Именно он уже в овертайме нанес пушечный удар со штрафного, который и принес "Барселоне" первый в ее истории Кубок европейских чемпионов. До этого каталонцы дважды проигрывали в финале - в 1961-м и 1986-м.

Кубок европейских чемпионов 1991/92. Финал

20 мая 1992. Лондон. Уэмбли

"Сампдория" (Генуя) - "Барселона" 0:1

Гол: Куман 112

"Сампдория": Пальюка - Маннини, Верховод, Ланна, Катанец, Ломбардо, Пари, Черезо, Бонетти (Инверницци 73), Манчини, Виалли (Буссо 100)

"Барселона": Субисаррета - Куман, Феррер, Нандо, Гвардиола (Алексанко 112), Сакристан, Жуан Карлос, Бакеро, Лаудруп, Стоичков, Салинас (Гойкоечеа 65)