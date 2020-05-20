"Диди, ты должен верить". Дрогба – о большой роли Хуана Маты в кампании Челси в ЛЧ-2011/12

Экс-форвард лондонского "Челси" Дидье Дрогба поделился в Твиттере воспоминаниями о победе в Лиге Чемпионов 2012 года. Приводит слова ивуарийца пресс-служба "аристократов".

"Восемь лет назад уволили нашего тренера. Мы провели командное совещание и осознали, что в этом есть и наша вина. В тот день все лидеры команды высказали свои мысли – Терри, Лэмпард, Чех. Мы решили отдать этому турниру все силы, даже несмотря на поражение 3:1 от "Наполи" в первом матче. Мы так долго пытались выиграть кубок Лиги Чемпионов, но не смогли прыгнуть выше финала. Все тогда согласились отбросить свои эго в сторону. Нужно было постараться ради общей цели".

"После встречи я подошел к 23-летнему Хуану Мате и сказал ему: "Пожалуйста, маэстро, помоги мне выиграть Лигу Чемпионов". Мата опешил: "Дружище, ты спятил, ты Дидье Дрогба, это ты поможешь мне выиграть!" Я объяснил Хуану, что я на "Бридже" уже 8 лет, но так и не выиграл ЛЧ. Поэтому точно не я ключ к успеху. И я видел этот ключ в испанце. Я даже обещал ему, что подарю что-нибудь, если мы выиграем заветный трофей. Разговор был в феврале".

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