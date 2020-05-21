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Драма Терри. 12 лет назад МЮ во второй раз выиграл Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
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Слезы Джона

Драма Терри. 12 лет назад МЮ во второй раз выиграл Лигу чемпионов
Новина українською

21 мая 2008 года "Манчестер Юнайтед" и "Челси" встретились в рамках первого английского финала в истории Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время поединка завершилось вничью 1:1.

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Роналду открыл счет после удара головой на 26-й минуте, но незадолго до перерыва "Челси" сравнял счет усилиями Фрэнка Лэмпарда. Победу в игре в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5 одержал "Манчестер Юнайтед", "дьяволы" завоевали свой второй Кубок Лиги чемпионов УЕФА. До этого они побеждали в Кубке Европейских чемпионов в 1968 году.

Драма Терри. 12 лет назад МЮ во второй раз выиграл Лигу чемпионов - изображение 1

Во время лотереи капитан "синих" Джон Терри поскользнулся и пробил мимо ворот Ван дер Сара. Затем Эдвин отбил удар Николя Анелька, принеся успех "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Джон Терри Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА финал Лиги Чемпионов
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