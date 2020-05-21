Силва: Ман Сити не будет списывать со счетов Реал, они 13 раз выигрывали ЛЧ

Игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о настрое своей команды на Лигу Чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/8 финала они обыграли "Реал" (2:1).

"За последние три года мы выиграли все трофеи в Англии, в прошлом году нам покорились все внутрение турниры. Мы все хотим выиграть Лигу Чемпионов - и игроки, и Гвардиола. Это тяжелый турнир, но мы будем бороться до конца.

Нам нельзя думать, что уже прошли "Реал". Мы не собираемся списывать со счетов клуб, который 13 раз выигрывал Лигу Чемпионов. Ни у кого нет столько опыта, сколько есть у них", - цитирует португальца AS.

Крайне вероятно, что Лига Чемпионов возобновится в августе.