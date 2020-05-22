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"Не празднуйте, игра еще не закончена". Моуриньо признался, что сказал Гвардиоле в матче Барселоне - Интер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

И по итогу оказался прав

"Не празднуйте, игра еще не закончена". Моуриньо признался, что сказал Гвардиоле в матче Барселоне - Интер
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Сегодня "Интер" празднует юбилей - 10 лет назад они завоевали свой первый и единственный требл в истории. Жозе Моуриньо вспомнил эпизод полуфинального матча ЛЧ с "Барселоной", когда у него был диалог с Гвардиолой.

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"Я помню удаление Мотты. Тогда Бускетс упал, как будто его нокаутировали, а я стоял между нашей скамейкой и скамейкой "Барселоны". Краем глаза я увидел, как их игроки начали праздновать.

В тот момент Гвардиола позвал Ибрагимовича, чтобы дать несколько советов. Тогда я подошел и сказал ему: "Не празднуйте, игра еще не закончена", - вспомнил Моуриньо в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что ту игру "Барселона" минимально выиграла, но в финал вышел "Интер". Все благодаря домашней победе (3:1).

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Барселона Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
22.05.2020 в 18:58
Молодці Інтер! Класно взули барсюків!
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