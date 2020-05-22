"Не празднуйте, игра еще не закончена". Моуриньо признался, что сказал Гвардиоле в матче Барселоне - Интер

Сегодня "Интер" празднует юбилей - 10 лет назад они завоевали свой первый и единственный требл в истории. Жозе Моуриньо вспомнил эпизод полуфинального матча ЛЧ с "Барселоной", когда у него был диалог с Гвардиолой.

"Я помню удаление Мотты. Тогда Бускетс упал, как будто его нокаутировали, а я стоял между нашей скамейкой и скамейкой "Барселоны". Краем глаза я увидел, как их игроки начали праздновать.

В тот момент Гвардиола позвал Ибрагимовича, чтобы дать несколько советов. Тогда я подошел и сказал ему: "Не празднуйте, игра еще не закончена", - вспомнил Моуриньо в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что ту игру "Барселона" минимально выиграла, но в финал вышел "Интер". Все благодаря домашней победе (3:1).