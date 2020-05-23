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Бернарду Силва: Нельзя считать, что мы уже прошли Реал

Лига Чемпионов
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Бернарду Силва: Нельзя считать, что мы уже прошли Реал
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва призвал не списывать "Реал" после камбека на "Сантьяго Бернабеу" (1:2) в первом матче.

"Еще ничего не решено. Когда играешь против команды вроде "Реала", ни в чем нельзя быть уверенным. В прошлом году мы видели много противостояний, когда все переворачивалось.

Взгляните на "Барселону" в прошлом году: они победили "Ливерпуль" 3:0, а затем проиграли 4:0. Поэтому никогда не знаешь.

Никакую из команд нельзя списывать со счетов, особенно "Реал", который выиграл 13 Европейских кубков. Ни у кого в этом соревновании нет такого большого опыта, как у игроков "Реала", поэтому мы не можем думать, что уже победили их", — сообщил Силва AS.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Бернарду Силва
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