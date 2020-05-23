30 лет назад Бенфика проиграла свой пятый финал КЕЧ. Проклятие Гуттмана не ослабила даже молитва Эйсебио

История проклятия Белы Гуттмана – известная и знаменитая. Выдающийся венгерский тренер после своей победы в КЕЧ с "Бенфикой" 1962-го года и невыполнения руководством клуба обещаний завещал "орлам" сто лет скитаться без европейских кубков. Проклятие актуально до сих пор. А в 1990-м году оно, пожалуй, достигло апогея.

Это был финал КЕЧ, в котором "Бенфика" противостояла "Милану", а матч проходил 23-го мая в Вене – в городе, где Гуттман умер и был похоронен. Перед матчем легендарный Эйсебио посетил могилу тренера, молился на ней и просил о помиловании для своей любимой команды. Однако безрезультатно. "Бенфика" Свена-Ёрана Эрикссона проиграла, пропустив единственный гол от Франка Райкарда на 68-й минуте поединка.

Памятник Бела Гуттману на стадиону "Да Луш" в Лиссабоне

Это был пятый проигранный "Бенфикой" финал КЕЧ после наложения "проклятия". Ранее команда уступала в главном матче самого престижного турнира Европы в 1963-м, 1965-м, 1968-м и 1988-м годах. Также "Бенфика" еще трижды проигрывала в финалах второго по престижности европейского турнира – Кубка УЕФА / Лиги Европы. Было это в 1983-м, 2013-м в и 2014-м годах.

На пути к победе "Милан", кроме "Бенфики", одолел также финский ХИК, бельгийский "Мехелен", "Реал" и "Баварию". В списке жертв "Бенфики" числился в частности украинский (представлял тогда СССР) "Днепр" - тогда португальцы были сильнее по сумме двух матчей 4:0.

Для "Милана" та победа стала четвертой в КЕЧ в целом и второй за последние два года. Нынче "Милан" с семью трофеями КЕЧ / Лиги чемпионов является одним из самых именитых клубов этого турнира и европейского футбола в целом. А "Бенфика" до сих пор борется с проклятием...