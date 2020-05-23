Великие моменты Лиги Чемпионов. Как Кан утешал Каньисареса после серии пенальти

На рубеже тысячелетий испанская "Валенсия" была одной из сильнейших команд на континенте, что подтверждали два подряд финала Лиги Чемпионов. Но вместе с тем и одной из самых невезучих. Если поражение от "Реала" в 2000-м было безапелляционным, то в 2001-м летучим мышам не хватило малости, чтобы поднять над головой заветный трофей.

На групповом этапе левантийская команда, которую тренировал Эктор Купер, заняла первое место в квартете с МЮ, "Штурмом" и "Панатинаикосом". В четвертьфинале "Валенсия" проиграла "Арсеналу" на "Хайбери" 1:2, но благодаря минимальной победе на Месталье прошла дальше. В полуфинале был разбит "Лидс" 3:0 по сумме двух матчей. И вот наконец финал, в котором соперником стала "Бавария", что за два года до этого выпустила трофей из рук в уже легендарном поединке с МЮ.

Уже на третьей минуте матча, состоявшегося ровно 19 лет назад - 23 мая 2001-го, "Валенсия" вышла вперед благодаря реализованному пенальти Мендьетой. "Бавария" могла мгновенно отыграться, однако Шолль не смог переиграть Каньисареса с одиннадцатиметрового. Впрочем, то, что не удалось Мехмету, сделал Эффенберг - Штефан развел мяч и голкипера по разным углам в начале второго тайма. До завершения основного времени и овертайма команды больше не забивали, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти.

С первого же раунда "Валенсия" захватила инициативу, поскольку Паулу Сержиу не попал в ворота, тогда как Мендьета был точным. Однако во время третьих ударов Кан выравнивает положение, потянув удар Заховича. Канисарес тут же берет намертво удар Андерссона, но Карбони теряет возможность вывести "Валенсию" вперед - перекладина. Во время пятых пенальти Эффенберг и Бараха - точные. Серия идет до первого промаха и таковой допускает нынешний тренер "Леганеса" Маурисио Пельегрино - Кан парирует.

Уже после того как первые эмоции утихли, Оливер подошел утешить коллегу Каньисареса, который плакал на газоне от горечи поражения. Этот момент и стал символом того розыгрыша Лиги Чемпионов. Эксцентричный Сантьяго своей игрой заслужил трофей, однако в том матче удача была на стороне не менее (если не более легендарного) Кана.

К слову, у Каньисарес уже была победа в Лиге Чемпионов - в 1998-м он победил вместе с "Реалом", но тогда был только дублером Бодо Инглера. А еще он прославился тем, что не поехал на Чемпионат мира 2002 года в составе сборной Испании, поскольку травмировал ногу в душе накануне Мундиаля. Впрочем, Сантьяго все же удалось преодолеть рок - 2004-й вообще стал триумфальным для вратаря и его команды. "Валенсия" стала чемпионом Испании, взяла Кубок УЕФА, разгромив в финале "Марсель", добыла Суперкубок Европы, а сам Канисарес получил трофей Рикардо Саморы - лучшему голкиперу чемпионата Испании.