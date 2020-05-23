День мести за Стамбул. Тринадцать лет назад Милан отомстил Ливерпулю в финале Лиги чемпионов

Этот финал был далеко не самым ярким в истории Лиги чемпионов, но все же – со своей изюминкой. Ведь это была месть именитого "Милана" также именитому "Ливерпулю". За два года до того произошло чудо Стамбула – когда "Ливерпуль" за тайм отыгрался со счета 0:3, а затем победил в серии пенальти.

На "Олимпийский" стадион в Афинах команды вышли 23-го мая 2007-го года - ровно тринадцать лет назад. В составе "Милана" сверкали Кака и Пирло, Зеедорф и Индзаги, но уже не было Андрея Шевченко, который переехал в Лондон. "Ливерпуль" Рафы Бенитеса держался на нескольких столбах, среди которых выделялся, конечно же, Стивен Джеррард.

На пути к финалу итальянцы опередили в группе "Лилль", АЕК и "Андерлехт", в 1/8-й финала прошли "Селтик", в 1/4-й – "Баварию", а в 1/2-й – МЮ. "Ливерпуль" в плей-офф также вышел из первого места в группе, опередив ПСВ, "Бордо" и "Галатасарай". Затем прошел "Барселону" и ПСВ, а в полуфинале драматически обыграл "Челси". И вот день главного поединка.

"Милан" доминировал и старых ошибок повторять не стал. В конце первого тайма Пипо Индзаги открыл счет, а на 83-й минуте его удвоил. "Ливерпуль" смог забить в ответ на 89-й минуте, но не больше. 2:1 – "россонери" выиграли свой седьмой и последний пока что Кубок чемпионов, а у "Ливерпуля" начался период упадка. Период, который завершится с приходом к рулю команды Юргена Клоппа.