Кака о финале ЛЧ 2007: Когда Кюйт забил, Милан подумал "О нет, только не повторение 2005-го"

Атакующий полузащитник "Милана" Кака вспомнил победу над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов 2007-го года.

"Это было послание от Бога, а не совпадение. Не люблю называть это возмездием, но это было нечто невероятное и волшебное. Команда отличалась от той, что была в 2005 году, у нас уже не было Креспо и Шевченко. Но принципы в команде были такими же.

Во время первого гола Пиппо Индзаги побежал, даже не глядя на мяч, надеясь, что голкипер отразит удар Пирло со штрафного перед собой, и тогда он сможет подобрать отскок. Он просто знал, что делать.

Во время второго гола в атаке были лишь я и Пиппо, но я в совершенстве знал, как он будет действовать, и был начеку. Я приготовился отдать ему точный пас, и он выбежал в свободную зону. Все решили детали.

После того, как Кюйт забил один гол, возникло ужасное чувство, словно призраки 2005 года снова встают перед нами. Это была битва характеров, и мы почувствовали страх: "О нет, только не это".

К счастью, мы выстояли и отпраздновали победу в конце матча.

У всех были разные эмоции во время празднования. Это была моя первая победа в ЛЧ, свершившаяся мечта. А для Мальдини это была уже пятая победа. Круг словно замкнулся, идеальное завершение эпохи для той команды", – рассказал Кака.