Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Ливерпуль - Атлетико привел к 41 смерти от COVID-19
Английская компания Edge Health провела данное исследование
Daily Mail со ссылкой на Sunday Times сообщает, что ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" привел к 41 смерти от коронавируса.
Такое исследование провела компания Edge Health. Люди, которые заболели, умирали через 25-35 дней после этого матча.
На момент проведения поединка в Англии было 100 000 зараженных на COVID-19, а в Испании - 640 тысяч.
Напомним, матч прошел 11-го марта в Ливерпуле. Эту встречу посетили тогда 52 000 болельщиков, три тысячи из них прибыли на матч из Мадрида.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...