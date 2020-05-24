Матч Ливерпуль - Атлетико привел к 41 смерти от COVID-19

Daily Mail со ссылкой на Sunday Times сообщает, что ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" привел к 41 смерти от коронавируса.

Такое исследование провела компания Edge Health. Люди, которые заболели, умирали через 25-35 дней после этого матча.

На момент проведения поединка в Англии было 100 000 зараженных на COVID-19, а в Испании - 640 тысяч.

Напомним, матч прошел 11-го марта в Ливерпуле. Эту встречу посетили тогда 52 000 болельщиков, три тысячи из них прибыли на матч из Мадрида.