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Матч Ливерпуль - Атлетико привел к 41 смерти от COVID-19

Лига Чемпионов
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Английская компания Edge Health провела данное исследование

Матч Ливерпуль - Атлетико привел к 41 смерти от COVID-19
Новина українською

Daily Mail со ссылкой на Sunday Times сообщает, что ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" привел к 41 смерти от коронавируса.

Такое исследование провела компания Edge Health. Люди, которые заболели, умирали через 25-35 дней после этого матча.

На момент проведения поединка в Англии было 100 000 зараженных на COVID-19, а в Испании - 640 тысяч.

Напомним, матч прошел 11-го марта в Ливерпуле. Эту встречу посетили тогда 52 000 болельщиков, три тысячи из них прибыли на матч из Мадрида.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль
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