Фелиш получил очередную травму в текущем сезоне

Португальский форвард Жоау Фелиш получил травму на тренировке. Это подтвердила официальная пресс-служба мадридского "Атлетико".

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У него диагностирована травма колена. Сообщается, что он повредил связку. Точные сроки восстановления пока что неизвестны. Для него это уже третье повреждение с начала текущего сезона.

[] PARTE MÉDICO@joaofelix70 sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado. El internacional portugués queda pendiente de evolución.



https://t.co/bIT4JYHU60 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 25, 2020

Напомним, что летом за Фелиша заплатили 126 миллионов евро, он должен был заменить в "Атлетико" Гризманна. Всего он провел 28 матчей и отмелился шестью голами.