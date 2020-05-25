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Фелиш получил очередную травму в текущем сезоне

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Пока что 126 миллионов себя не оправдывают

Фелиш получил очередную травму в текущем сезоне
UA-Футбол
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Португальский форвард Жоау Фелиш получил травму на тренировке. Это подтвердила официальная пресс-служба мадридского "Атлетико".

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У него диагностирована травма колена. Сообщается, что он повредил связку. Точные сроки восстановления пока что неизвестны. Для него это уже третье повреждение с начала текущего сезона.

Напомним, что летом за Фелиша заплатили 126 миллионов евро, он должен был заменить в "Атлетико" Гризманна. Всего он провел 28 матчей и отмелился шестью голами.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Фелиш
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