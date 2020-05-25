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Squawka: Зидан - лучший тренер в истории ЛЧ, Гвардиола опередил Моуриньо и Анчелотти
Француз вполне заслуженно опережает всех
Портал Squawka решил составить список лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов.
На первом месте оказался Зинедин Зидан, в активе которого уникальное достижение - он первым три раза подряд выиграл самый престижный турнир Европы. До него, никто не сделал это дважды подряд. Помимо него, в списке много именитых тренеров.
Приводим первую десятку:
- Зинедин Зидан (три подряд победы 2016-2018)
- Хосеп Гвардиола (две победы, 2009, 2011)
- Карло Анчелотти (три победы, 2003, 2007, 2014)
- Жозе Моуриньо (две победы, 2004, 2011)
- Луи ван Гал (одна победа, 1995)
- Алекс Фергюсон (две победы, 1999, 2008)
- Юпп Хайнкес (две победы, 1998, 2013)
- Висенте дель Боске (две победы, 2000, 2002)
- Рафаэль Бенитес (одна победа, 2005)
- Оттмар Хитцфельд (две победы, 1997, 2001)
Agree?— Squawka Football (@Squawka) May 25, 2020
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