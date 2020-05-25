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Squawka: Зидан - лучший тренер в истории ЛЧ, Гвардиола опередил Моуриньо и Анчелотти

Лига Чемпионов
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Француз вполне заслуженно опережает всех

Squawka: Зидан - лучший тренер в истории ЛЧ, Гвардиола опередил Моуриньо и Анчелотти
UA-Футбол
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Портал Squawka решил составить список лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов.

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На первом месте оказался Зинедин Зидан, в активе которого уникальное достижение - он первым три раза подряд выиграл самый престижный турнир Европы. До него, никто не сделал это дважды подряд. Помимо него, в списке много именитых тренеров.

Приводим первую десятку:

  1. Зинедин Зидан (три подряд победы 2016-2018)
  2. Хосеп Гвардиола (две победы, 2009, 2011)
  3. Карло Анчелотти (три победы, 2003, 2007, 2014)
  4. Жозе Моуриньо (две победы, 2004, 2011)
  5. Луи ван Гал (одна победа, 1995)
  6. Алекс Фергюсон (две победы, 1999, 2008)
  7. Юпп Хайнкес (две победы, 1998, 2013)
  8. Висенте дель Боске (две победы, 2000, 2002)
  9. Рафаэль Бенитес (одна победа, 2005)
  10. Оттмар Хитцфельд (две победы, 1997, 2001)
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В статье: Висенте Дель Боске Юпп Хайнкес Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Оттмар Хитцфельд Рафаэль Бенитес Алекс Фергюсон Зинедин Зидан Луи Ван Гал
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