Squawka: Зидан - лучший тренер в истории ЛЧ, Гвардиола опередил Моуриньо и Анчелотти

Портал Squawka решил составить список лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов.

На первом месте оказался Зинедин Зидан, в активе которого уникальное достижение - он первым три раза подряд выиграл самый престижный турнир Европы. До него, никто не сделал это дважды подряд. Помимо него, в списке много именитых тренеров.

Приводим первую десятку :

Зинедин Зидан (три подряд победы 2016-2018) Хосеп Гвардиола (две победы, 2009, 2011) Карло Анчелотти (три победы, 2003, 2007, 2014) Жозе Моуриньо (две победы, 2004, 2011) Луи ван Гал (одна победа, 1995) Алекс Фергюсон (две победы, 1999, 2008) Юпп Хайнкес (две победы, 1998, 2013) Висенте дель Боске (две победы, 2000, 2002) Рафаэль Бенитес (одна победа, 2005) Оттмар Хитцфельд (две победы, 1997, 2001)