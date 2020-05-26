90+1', 90+3': ровно 21 год назад Манчестер Юнайтед шокировал Баварию в финале ЛЧ на Камп Ноу

26 мая 1999 года состоялся решающий поединок розыгрыша Лиги чемпионов 1998/99 между "Манчестер Юнайтед" и "Баварией". Финал, который состоялся на "Камп Ноу" в тот вечер, считается одним из лучших в истории турнира. Конечно же, поединок известен своей неожиданной и феноменальной концовкой.

В дебюте встречи Баслер поразил дальний угол ворот Шмейхеля удар со штрафного – "Манчестер Юнайтед" перехватил инициативу, но превратить ее в моменты у владений Кана не сумел. "Красные дьяволы" усилили давление во втором тайме – ключевыми стали замены Алекса Фергюсона, шотландец выпустил на поле Тедди Шерингема и Оле Гуннара Сульшера.

"Бавария" вела в счете в один мяч до 90+1 минуты, но тандему со скамейки удалось все изменить: сначала Шерингем сравнял счет после корнера и суматохи в штрафной площадке "Баварии", а затем уже Тедди ассистировал Сульшеру, тоже после углового. Ликованию болельщиков, тренерского штаба и футболистов "МЮ" не было предела: время на табло – 92:17, радостное сальто Шмейхеля и "Камп Ноу", который буквально переполнился триумфом английской команды.