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"Манджукич валился на пол, Пьянич едва дышал". Кьеллини объяснил, почему Юве проиграл Реалу в финале ЛЧ
Очередные откровения из автобиографии
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о поражении от "Реала" со счетом 4:1 в решающем матче Лиги чемпионов в 2017 году. Цитирует игрока "бьянконери" Marca.
"О финале Лиги чемпионов в Кардиффе и о нашем поражении от "Реала" говорили в свое время очень много. Правда, ничего экстраординарного не произошло – мы просто были измотаны после первого тайма".
"Манджукич упал на пол в раздевалке, Пьянич едва дышал – в перерыве над ними крутились медики. Мы сказали себе, что вернемся в игру, счет был 1:1. Тем не менее, все закончилось драматично. В перерыве не происходило ничего сенсационного – никто не дрался. Мы проиграли, потому что были вымотаны. Финалы всегда проходят слишком поздно для нас".