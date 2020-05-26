  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Манджукич валился на пол, Пьянич едва дышал". Кьеллини объяснил, почему Юве проиграл Реалу в финале ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Манджукич валился на пол, Пьянич едва дышал". Кьеллини объяснил, почему Юве проиграл Реалу в финале ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очередные откровения из автобиографии

"Манджукич валился на пол, Пьянич едва дышал". Кьеллини объяснил, почему Юве проиграл Реалу в финале ЛЧ
Новина українською

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о поражении от "Реала" со счетом 4:1 в решающем матче Лиги чемпионов в 2017 году. Цитирует игрока "бьянконери" Marca.

Читайте такжеКьеллини: Укус Суареса? Я тоже играю как сукин сын и горжусь этим

"О финале Лиги чемпионов в Кардиффе и о нашем поражении от "Реала" говорили в свое время очень много. Правда, ничего экстраординарного не произошло – мы просто были измотаны после первого тайма".

"Манджукич упал на пол в раздевалке, Пьянич едва дышал – в перерыве над ними крутились медики. Мы сказали себе, что вернемся в игру, счет был 1:1. Тем не менее, все закончилось драматично. В перерыве не происходило ничего сенсационного – никто не дрался. Мы проиграли, потому что были вымотаны. Финалы всегда проходят слишком поздно для нас".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джорджо Кьеллини Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Марио Манджукич Лига чемпионов Реал (Мадрид) финал Лиги Чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...