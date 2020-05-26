"Манджукич валился на пол, Пьянич едва дышал". Кьеллини объяснил, почему Юве проиграл Реалу в финале ЛЧ

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о поражении от "Реала" со счетом 4:1 в решающем матче Лиги чемпионов в 2017 году. Цитирует игрока "бьянконери" Marca.

"О финале Лиги чемпионов в Кардиффе и о нашем поражении от "Реала" говорили в свое время очень много. Правда, ничего экстраординарного не произошло – мы просто были измотаны после первого тайма".