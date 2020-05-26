Реал: два года без Роналду. В этот день в Киеве Криштиану попрощался с Мадридом

Именно в этот день, 26-го мая, исполняется ровно два года с момента последнего матча Криштиану Роналду за мадридский "Реал". Поединок состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках финала Лиги чемпионов. "Реал" победил, но победа была омрачена расставанием с игроком-легендой. Ведь с уходом Роналду в небытие ушла целая эпоха мадридской команды.

До того, как мир накрыла коронавирусная пандемия, на трибунах "Сантьяго Бернабеу" можно было увидеть немало болельщиков, одетых в футболку с номером "7" и фамилией "Роналду" на спине. Помнят, любят, не забывают – просто так таких игроков не отпускают. 450 голов, четыре трофея Лиги чемпионов, два трофея Ла Лиги, три клубных чемпионата мира, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании в течение девяти сезонов – этими наградами можно заполнить целый музей.

Решение было принято еще до киевского финала. Та игра просто стала лебединой песней Роналду в Мадриде. Президент клуба уже строил планы развития "Реала" без Роналду, а Зидан боролся с внутренними сомнениями – стоит или не стоит продолжать работу, зная, что в его команде уже не будет "голевого убийцы". Но с этими тонкостями не были ознакомлены болельщики "сливочных", поэтому их праздник, обусловленный победой 3:1 с голом Бензема и дублем Бейла, был омрачен грустью, когда Роналду произнес эти слова: "Было очень приятно быть частью команды из Мадрида. Сейчас просто надо насладиться моментом"... Вот это "было" бомбой разорвалось в сознании болельщиков. Понемногу разговоры о 13-м в истории клуба кубке Лиги чемпионов изменились разговорами о будущем.

На следующий день, на вечеринке, посвященной победе, Роналду официально попрощался с болельщиками: "Я горжусь тем, что играл за самый большой клуб мира". Его партнеры пытались остановить португальца: "Криштиану, оставайся", но пути назад уже не было. Между игроком и президентом клуба возник конфликт, который тогда не мог быть заглажен. Это сейчас, через два года, они могут снова обниматься и говорить друг другу теплые слова, это сейчас Роналду может покинуть Турин и приехать в Мадрид, чтобы из вип-зоны стадиона просмотреть Эль-Класико. Тогда же все было иначе.

И пострадали не только болельщики. Как показывает статистика, уход Роналду не пошел на пользу ни одной из сторон. Португалец больше не выигрывал Лигу чемпионов и даже до финал не доходил, а самой большой радостью в турнире для него был хет-трик в ворота "Атлетико" – острого раздражителя на уровне инстинктов. Он больше не выигрывал "Золотой мяч", хотя в течение мадридской каденции получал его четыре раза. Потерял и "Реал": без Роналду он не выигрывал ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу, только клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании.

Наконец, в эпоху Криштиану Роналду "Реал" в среднем забивал 2,66 гола за матч, а в прошлом сезоне этот показатель опустился до 1,77. Раскрылся Бензема, забив свои 30 голов в течение сезона, однако это не компенсирует потери Роналду. Без него "Реал" – это уже другая команда.

По материалам AS

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