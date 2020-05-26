Два года назад Реал третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Это уникальный случай в истории турнира

Лиге чемпионов в ее привычном для нас виде предшествовал Кубок европейских чемпионов. В турнире под таким названием тем или иным командам удавалось оформлять серии побед. Например, "Реал" выигрывал КЕЧ пять раз подряд – с 1956-го по 1960-й годы включительно. Трижды подряд трофей над головой поднимали "Бавария" и "Аякс", дважды подряд – "Бенфика", "Интер", "Ливерпуль", "Ноттингем Форест" и "Милан". А именно в Лиге чемпионов никому не удавалось стать сильнейшим несколько раз подряд.

Пока за дело не взялся "Реал". Мадридцы не просто стали первыми, кто связал воедино две победы в Лиге чемпионов, они пошли дальше и установили серию из трех побед к ряду. Третья победа в этой цепочке состоялась ровно два года назад в Киеве – 26-го мая 2018-го года. Тогда "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Тот поединок стал памятным сразу по нескольким причинам. Финал в Киеве – нетривиальное событие для Украины. Да и вообще для футбольного мира, ведь такое событие в стране, на территории которой идет война, обусловленная агрессией России, – это нечто фантастическое. Тот матч стал последним в футболке "Реала" для Криштиану Роналду. Также он подвел черту под первой каденцией на посту главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Финал, кроме всего прочего, запомнился травмой Мо Салаха, полученной в единоборстве с Серхио Рамосом. Испанца некоторые до сих пор обвиняют в умышленном нанесении повреждения лидеру "Ливерпуля". Также памятными были ошибки голкипера Карриуса – это тот случай, когда один игрок перечеркнул старания всей команды. Наконец, надо отметить дубль Гарета Бэйла – игрока, которого еще тогда выпроваживали из "Бернабеу", но который до сих пор остается "мадридистой".

Тот трофей стал для "Реала", как уже отмечалось, третьим подряд подобного разлива, а также тринадцатым самым престижным кубком европейского футбола в истории клуба – абсолютный рекорд. Следующую Лигу чемпионов выиграл неудачник киевского финала "Ливерпуль", а в текущем розыгрыше, который временно остановлен из-за коронавируса, снова будет новый король...

Финал Лиги чемпионов 2017/18

26.05.2018. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр – Милорад Мажич (Сербия)

"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 3:1

Голы: Карим Бензема 51, Гарет Бэйл 64, Гарет Бэйл 83 - Садио Мане 55

"Реал": Кейлор Навас – Даниель Карвахаль (Начо 37), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело – Каземиро – Тони Кроос, Лука Модрич – Иско (Гарет Бэйл 62) – Карим Бензема (Марко Асенсио 89), Криштиану Роналду

"Ливерпуль": Лорис Карриус – Тренд Алексендер-Арнольд, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон – Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер (Эмре Джан 83) – Мохаммед Салах (Адам Лаллана 30), Роберто Фирмино, Садио Мане

Предупреждение: Садио Мане 82