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Два года назад Реал третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Это уникальный случай в истории турнира

Лига Чемпионов
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Два года назад Реал третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Это уникальный случай в истории турнира
UA-Футбол
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Лиге чемпионов в ее привычном для нас виде предшествовал Кубок европейских чемпионов. В турнире под таким названием тем или иным командам удавалось оформлять серии побед. Например, "Реал" выигрывал КЕЧ пять раз подряд – с 1956-го по 1960-й годы включительно. Трижды подряд трофей над головой поднимали "Бавария" и "Аякс", дважды подряд – "Бенфика", "Интер", "Ливерпуль", "Ноттингем Форест" и "Милан". А именно в Лиге чемпионов никому не удавалось стать сильнейшим несколько раз подряд.

Пока за дело не взялся "Реал". Мадридцы не просто стали первыми, кто связал воедино две победы в Лиге чемпионов, они пошли дальше и установили серию из трех побед к ряду. Третья победа в этой цепочке состоялась ровно два года назад в Киеве – 26-го мая 2018-го года. Тогда "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Тот поединок стал памятным сразу по нескольким причинам. Финал в Киеве – нетривиальное событие для Украины. Да и вообще для футбольного мира, ведь такое событие в стране, на территории которой идет война, обусловленная агрессией России, – это нечто фантастическое. Тот матч стал последним в футболке "Реала" для Криштиану Роналду. Также он подвел черту под первой каденцией на посту главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Финал, кроме всего прочего, запомнился травмой Мо Салаха, полученной в единоборстве с Серхио Рамосом. Испанца некоторые до сих пор обвиняют в умышленном нанесении повреждения лидеру "Ливерпуля". Также памятными были ошибки голкипера Карриуса – это тот случай, когда один игрок перечеркнул старания всей команды. Наконец, надо отметить дубль Гарета Бэйла – игрока, которого еще тогда выпроваживали из "Бернабеу", но который до сих пор остается "мадридистой".

Тот трофей стал для "Реала", как уже отмечалось, третьим подряд подобного разлива, а также тринадцатым самым престижным кубком европейского футбола в истории клуба – абсолютный рекорд. Следующую Лигу чемпионов выиграл неудачник киевского финала "Ливерпуль", а в текущем розыгрыше, который временно остановлен из-за коронавируса, снова будет новый король...

Финал Лиги чемпионов 2017/18
26.05.2018. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр – Милорад Мажич (Сербия)

"Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) 3:1
Голы: Карим Бензема 51, Гарет Бэйл 64, Гарет Бэйл 83 - Садио Мане 55

"Реал": Кейлор Навас – Даниель Карвахаль (Начо 37), Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело – Каземиро – Тони Кроос, Лука Модрич – Иско (Гарет Бэйл 62) – Карим Бензема (Марко Асенсио 89), Криштиану Роналду

"Ливерпуль": Лорис Карриус – Тренд Алексендер-Арнольд, Деян Ловрен, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон – Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер (Эмре Джан 83) – Мохаммед Салах (Адам Лаллана 30), Роберто Фирмино, Садио Мане

Предупреждение: Садио Мане 82

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль День в истории
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2020 в 16:56
Мне нравятся истерики глупых аленей с костопиля и винницы... Эти два брата акробата, "один ... уй, другой лопата" прекрасно понимают, что меня никогда не цепляли победы при помощи арбитров. В этом смысле я, как весь цивилизованный футбольный мир, не обращаю внимания на, так называемые рекорды "три подряд".... Из песни слов не выбросишь, точно также, никуда не денутся и результативные ошибки арбитров в пользу Реала... Именно поэтому, эти, так называемые победы Реала, обесценены изначально... Кстати, алени с виннницы и костопиля.... У позорного Реала ни одного требла в своей позорной истории... Тем более, нет сикстета.... Завидуете? Завидуйте молча, глупые... - 6 ЗМ.
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0
-2
Algrab (Костопiль)
26.05.2020 в 17:02
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0
0
Algrab (Костопiль)
26.05.2020 в 16:33
Унікальне досягнення Великої Команди!!! В монреальського оленя вибухнуло
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.05.2020 в 15:28
Редакція сьогодні просто знущається над монрєальським фанатіком)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
26.05.2020 в 16:02
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0
-1


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