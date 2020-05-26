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Становление Особенного: 16 лет назад Моуриньо привел Порту к победе в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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Разгром в Гельзенкирхене

Становление Особенного: 16 лет назад Моуриньо привел Порту к победе в Лиге Чемпионов
UA-Футбол
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26-го мая 2004-го состоялся один из самых необычных финалов в истории Лиги Чемпионов - "Порту" встретился с "Монако".

Никто не ждал увидеть эти команды в решающем матче, но они смогли выбить многих фаворитов, чтобы столкнуться в битве за трофей. "Драконов" тогда тренировал еще молодой, но уже амбициозный, Жозе Моуриньо.

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Как таковой битвы не произошло - на поле была только одна команда. Великолепный Деку и компания уничтожили французов, а португалец чуть позже был продан "Барселоне". Моуриньо же отправился в Лондон, чтобы строить там новый гранд английского футбола.

"Монако" - "Порту" 0:3

Голы: Альберто (39), Деку (71), Аленичев (75)

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В статье: Деку Жозе Моуриньо Порту Монако
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