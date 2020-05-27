"Надеюсь, что Лацио возьмет Скудетто, а мы обыграем Ювентус в ЛЧ". Лион серьезно настроен на игру с итальянцами

Фитнесс тренер французского "Лиона" Паоло Ригони рассказал о шансах его команды в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса". В первом матче "зебры" проиграли со счето 0:1.

"Я очень надеюсь, что "Лацио" сможет выиграть Скудетто. После этого в составе "Ювентуса" начнется беспорядок, а после мы нанесем последний удар.

Они точно подойдут в лучшей готовности, ведь сыграют 12 матчей в чемпионате. Единственное, что может нам помочь - их поражение в Серии А. Это создаст цунами внутри команды", - цитирует Ригони Radio Incontro Olympia.

Ранее сообщалось, что встреча "Лиона" и "Ювентуса" должна пройти 8-го августа.