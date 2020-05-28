Девять лет назад Вилья забил прекрасный гол в финале Лиги чемпионов и помог Барсе обыграть МЮ

28-го мая 2011-го года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся финал Лиги чемпионов, в котором "Барселона" победила МЮ и выиграла свой четвертый трофей подобного разлива. Это был пик команды Пепа Гвардиолы. В том сезоне, в отличие от кампании 2008/09, "блаугранас" не оформили требл, потому как проиграли в финале турнира заядлому врагу "Реалу". Однако каталонцы выиграли чемпионат и Лигу чемпионов, а их действия на футбольном поле были отточены до автоматизма.

В группе "Барселона" легко опередила "Копенгаген", "Рубин" и "Панатанайкос", в 1/8-й прошла "Арсенал", а в четвертьфинале разгромила донецкий "Шахтер", который также был на своем пике. В полуфинале "Барселона" была сильнее "Реала", и от того еще неприятнее вспоминать ту осечку в финале Кубка Испании... Но финал Лиги чемпионов Пеп не мог позволить себе проиграть, хотя ему и противостоял сэр Алекс Фергюсон.

Педро на 27-й минуте открыл счет, а Уэйн Руни на 35-й сравнял. Во второй раз в матче вперед каталонцев вывел Лео Месси в начале второго тайма, однако окончательно болельщики каталонцев уверовали в успех после шедеврального гола Давида Вильи. Испанский нападающий принял мяч на радиусе штрафной зоны и без замаха выполнил идеальный по точности удар – 3:1.

Следующий кубок Лиги чемпионов "Барселоне" пришлось ждать четыре года, а для МЮ это был последний шанс завоевать очередной трофей. Сейчас команда далека от победы в Лиге чемпионов.

28.05.2011. Финал Лиги чемпионов. Лондон

"Барселона" - МЮ 3:1

Голы: Педро 27, Лионель Месси 54, Давид Вилья 69 - Уэйн Руни 34