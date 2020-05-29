Sky Sport Italia: Лигу чемпионов действительно могут доиграть в формате Финала четырех, но не в Турции

Европейский футбольный союз продолжает изучать варианты для логичного завершения Лиги чемпионов. По информации Sky Sport Italia, те матчи 1/8 финала турнира, которые еще не были сыграны, должны состояться 7-8 августа.

Стадию четвертьфинала планируют провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, но также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате "Финала четырех" в Германии.

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Причина переноса из Турции – неопределенная эпидемиологическая ситуация в стране из-за коронавируса. Изначально решающий поединок должен был принять Стамбул. УЕФА довольна опытом немцев после возобновления Бундеслиги.