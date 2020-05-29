  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Sky Sport Italia: Лигу чемпионов действительно могут доиграть в формате Финала четырех, но не в Турции
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sport Italia: Лигу чемпионов действительно могут доиграть в формате Финала четырех, но не в Турции

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Есть варианты?

Sky Sport Italia: Лигу чемпионов действительно могут доиграть в формате Финала четырех, но не в Турции
Новина українською

Европейский футбольный союз продолжает изучать варианты для логичного завершения Лиги чемпионов. По информации Sky Sport Italia, те матчи 1/8 финала турнира, которые еще не были сыграны, должны состояться 7-8 августа.

Стадию четвертьфинала планируют провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, но также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате "Финала четырех" в Германии.

Читайте такжеAS: УЕФА планирует завершить Лигу Чемпионов финалом четырех

Причина переноса из Турции – неопределенная эпидемиологическая ситуация в стране из-за коронавируса. Изначально решающий поединок должен был принять Стамбул. УЕФА довольна опытом немцев после возобновления Бундеслиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sport Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...