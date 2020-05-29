Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sky Sport Italia: Лигу чемпионов действительно могут доиграть в формате Финала четырех, но не в Турции
Есть варианты?
Европейский футбольный союз продолжает изучать варианты для логичного завершения Лиги чемпионов. По информации Sky Sport Italia, те матчи 1/8 финала турнира, которые еще не были сыграны, должны состояться 7-8 августа.
Стадию четвертьфинала планируют провести 13-14 августа на нейтральных полях в формате одного матча, но также изучается возможность проведения полуфиналов и финала турнира в формате "Финала четырех" в Германии.
Причина переноса из Турции – неопределенная эпидемиологическая ситуация в стране из-за коронавируса. Изначально решающий поединок должен был принять Стамбул. УЕФА довольна опытом немцев после возобновления Бундеслиги.
Новости по теме
- 12:37 Зарубежные Ровно 17 лет назад Шевченко забил решающий пенальти в ворота Буффона в финале Лиги чемпионов
- 11:18 Зарубежные Девять лет назад Вилья забил прекрасный гол в финале Лиги чемпионов и помог Барсе обыграть МЮ
- 18:20 Зарубежные "Надеюсь, что Лацио возьмет Скудетто, а мы обыграем Ювентус в ЛЧ". Лион серьезно настроен на игру с итальянцами