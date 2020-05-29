Лига Чемпионов
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Финал Лиги чемпионов может состояться в Лиссабоне
Ранее финальную часть турнира планировалось провести в Турции
Финал Лиги чемпионов может пройти в Лиссабоне. А источник заявил, что у УЕФА не так много других вариантов для проведения финального матча.
На следующей неделе УЕФА проведет переговоры с турецкой стороной, чтобы окончательно закрепить решение о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула. УЕФА может доверить Турции провести финал турнира позднее.
Как сообщает NY Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, решение по поводу проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы примут 17 июня.
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