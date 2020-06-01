Скоулз: В любую другую эпоху МЮ выиграл бы шесть раз Лигу Чемпионов, но как хороша была Барселона

Пол Скоулз, который долгие годы защищал цвета "Манчестер Юнайтед", рассказал, что помешало его команде в десятых больше раз выиграть Лигу Чемпионов.

"Нам действительно не повезло, в любую другую эпоху мы могли бы выиграть Лигу Чемпионов пять или шесть раз. Но вы видели команды, которым мы проигрывали. Например, "Барселона" Гвардиолы. Господи, насколько она была хороша.

Просто посмотрите на эту команду - в полузащите Хави и Иньеста, Месси и Анри в нападении, в защите Пуйоль и Бускетс. Просто невозможно. Это лучшая команда против которой я играл. Это одна из лучших команд, которая когда либо была", - приводит слова Скоулза Goal.

Отметим, что "МЮ" дважды проигрывал "Барселоне" в финале Лиги Чемпионов. В 2008-м году они смогли завоевать главный европейский трофей.