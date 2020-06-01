Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Год назад Ливерпуль, при помощи спорного пенальти, обыграл Тоттенхэм в финале Лиги Чемпионов
Победный финал Клоппа
1-го июня 2019-го года "Ливерпуль" встретился в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом". Это был второй английский финал в истории.
Путь до финала был тяжелым для обеих команд, а их полуфинальные матчи навсегда вошли в золотую коллекцию турнира. "Ливерпуль" сумел отыграться после поражения "Барселоне" 0:3, а "Тоттенхэм" трижды за тайм забил "Аяксу" и феноменальным образом вырвал путевку в финал.
В отличии от этих триллеров, решающий матч получился весьма скудным на события. Уже на второй минуте был назначен пенальти, споры вокруг которого ходят до сих пор. Салах открыл счет и во многом решил исход матча. Поздний гол Ориги уничтожил последние надеждый "шпор".
"Красные" сумели выиграть свой шестой трофей в истории, а главным счастливчиком стал Юрген Клопп. Немецкий тренер сумел выиграть первый из семи последних для себя финалов. Также интересно, что в этом сезоне обе команды вылетели уже в 1/8 финала.
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0:2
Голы: Салах (2), Ориги (87)