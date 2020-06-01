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Год назад Ливерпуль, при помощи спорного пенальти, обыграл Тоттенхэм в финале Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Победный финал Клоппа

Год назад Ливерпуль, при помощи спорного пенальти, обыграл Тоттенхэм в финале Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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1-го июня 2019-го года "Ливерпуль" встретился в финале Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом". Это был второй английский финал в истории.

Путь до финала был тяжелым для обеих команд, а их полуфинальные матчи навсегда вошли в золотую коллекцию турнира. "Ливерпуль" сумел отыграться после поражения "Барселоне" 0:3, а "Тоттенхэм" трижды за тайм забил "Аяксу" и феноменальным образом вырвал путевку в финал.

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В отличии от этих триллеров, решающий матч получился весьма скудным на события. Уже на второй минуте был назначен пенальти, споры вокруг которого ходят до сих пор. Салах открыл счет и во многом решил исход матча. Поздний гол Ориги уничтожил последние надеждый "шпор".

"Красные" сумели выиграть свой шестой трофей в истории, а главным счастливчиком стал Юрген Клопп. Немецкий тренер сумел выиграть первый из семи последних для себя финалов. Также интересно, что в этом сезоне обе команды вылетели уже в 1/8 финала.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Салах (2), Ориги (87)

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В статье: Юрген Клопп Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Дивок Ориги
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
01.06.2020 в 21:29
Єдине що суперечливе у цьому пенальті, що футболіст уСУПЕРЕЧ здоровому глузду так високо підняв руку! А далі
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Romerik (YNWA)
01.06.2020 в 21:16
Позиція руки Сісокко була в межах 10 - 9 зон, що по таблиці положення руки означає зона порушення. Про шо тут далі можна говорити. І не важливо шо мяч попав в руку від грудей. Він в неї попав. Крапка...
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