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"Дешам кричал как маленькая девочка". Скоулз объяснил, почему пропустил финал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Англичанин до сих пор не может забыть тот эпизод

"Дешам кричал как маленькая девочка". Скоулз объяснил, почему пропустил финал Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что несправедливо отбывал дисквалификацию в финале Лиги Чемпионов в 1999-м.

"Я был полностью опустошен в то время, мне было непросто. Если говорить правду, я не думаю, что сфолил на Дешаме в том эпизоде.

Тот эпизод было прямо перед судьей. Он кричал как маленькая девочка. Меня дисквалифицировали и тот финал я пропустил. Хотя кто знает, тренер мог и не выпустить меня", - приводит слова англичанина Goal.

Напомним, что несмотря на отсутствие двух ключевых игроков центра поля (Скоулза и Кина), "МЮ" совершил героический камбэк и завоевал "ушастого".

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В статье: Ювентус (Турин) Дидье Дешам Пол Скоулз Манчестер Юнайтед
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