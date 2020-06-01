"Дешам кричал как маленькая девочка". Скоулз объяснил, почему пропустил финал Лиги Чемпионов

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что несправедливо отбывал дисквалификацию в финале Лиги Чемпионов в 1999-м.

"Я был полностью опустошен в то время, мне было непросто. Если говорить правду, я не думаю, что сфолил на Дешаме в том эпизоде.

Тот эпизод было прямо перед судьей. Он кричал как маленькая девочка. Меня дисквалифицировали и тот финал я пропустил. Хотя кто знает, тренер мог и не выпустить меня", - приводит слова англичанина Goal.

Напомним, что несмотря на отсутствие двух ключевых игроков центра поля (Скоулза и Кина), "МЮ" совершил героический камбэк и завоевал "ушастого".