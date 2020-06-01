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"Дешам кричал как маленькая девочка". Скоулз объяснил, почему пропустил финал Лиги Чемпионов
Англичанин до сих пор не может забыть тот эпизод
Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что несправедливо отбывал дисквалификацию в финале Лиги Чемпионов в 1999-м.
"Я был полностью опустошен в то время, мне было непросто. Если говорить правду, я не думаю, что сфолил на Дешаме в том эпизоде.
Тот эпизод было прямо перед судьей. Он кричал как маленькая девочка. Меня дисквалифицировали и тот финал я пропустил. Хотя кто знает, тренер мог и не выпустить меня", - приводит слова англичанина Goal.
Напомним, что несмотря на отсутствие двух ключевых игроков центра поля (Скоулза и Кина), "МЮ" совершил героический камбэк и завоевал "ушастого".