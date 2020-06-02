Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в формате Финала восьми в Лиссабоне
В скором времени должны объявить о принятии такого решения
УЕФА близок к принятию решения относительно судьбы оставшихся матчей нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, наиболее вероятен вариант, при котором оба еврокубка будут доиграны в формате "Финала восьми", а встречи пройдут в Лиссабоне. При этом двухматчевое противостояние в раундах плей-офф начиная с 1/4 финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.
Также по-прежнему рассматриваются варианты проведения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Мюнхене и Мадриде. Окончательное решение УЕФА объявит 17 июня.
Ранее сообщалось, что главный еврокубковый турнир могут доиграть в Германии в формате "Финала четырёх".