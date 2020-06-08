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Сегодня CAS начнет слушание по делу бана Манчестер Сити – оно пройдет в режиме видеоконференции

Лига Чемпионов
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Решение, правда, еще не очень скоро

Сегодня CAS начнет слушание по делу бана Манчестер Сити – оно пройдет в режиме видеоконференции
Новина українською

Сегодня, 8 июня, состоится заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) касательно дисквалификации английского "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. По информации Sky Sports, исключенный из главного клубного европейского турнира на 2 сезона клуб ожидает непростая неделя.

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В рамках трехдневного слушания посредством видеоконференции юристы "горожан" будут пытаться доказать, что клуб не нарушал правила финансового фэйр-плей.

Вердикт стоит ожидать до возобновления ЛЧ в августе. Сообщается, что руководство "Манчестер Сити" ожидает позитивного исхода дела.

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В статье: Лига чемпионов CAS Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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